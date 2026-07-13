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В ОП поддержали идею увеличения возраста молодежи - РИА Новости, 13.07.2026
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14:36 13.07.2026
В ОП поддержали идею увеличения возраста молодежи

В ОП поддержали идею увеличения возраста молодежи до 40 лет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет.
  • По мнению Владислава Гриба, современные люди дольше сохраняют физическую и умственную активность.
  • Гриб также предложил увеличить налоговые вычеты на санаторное лечение.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет, поскольку современные люди дольше сохраняют физическую и умственную активность, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность.
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"Если еще 100-200 лет назад 40-летний человек считался уже пожилым, то сегодня это возраст молодого человека, который уделяет внимание своему здоровью, физическому и психологическому состоянию", - сказал Гриб.
Он также считает, что увеличение возраста молодежи может стать дополнительным стимулом к поддержке физической формы и будет иметь положительный психологический эффект. Помимо этого, Гриб предложил увеличить налоговые вычеты на санаторное лечение.
"Безусловно, должны быть, конечно, и льготы для тех людей, для молодежи, кто поддерживает здоровье. Вплоть до увлечения налоговых вычетов на санаторно-курортное лечение или на фитнес-клубы", - добавил замсекретаря ОП РФ.
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