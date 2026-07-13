В ОП поддержали идею увеличения возраста молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет.

По мнению Владислава Гриба, современные люди дольше сохраняют физическую и умственную активность.

Гриб также предложил увеличить налоговые вычеты на санаторное лечение.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет, поскольку современные люди дольше сохраняют физическую и умственную активность, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Ранее академик РАН , заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность.

"Если еще 100-200 лет назад 40-летний человек считался уже пожилым, то сегодня это возраст молодого человека, который уделяет внимание своему здоровью, физическому и психологическому состоянию", - сказал Гриб.

Он также считает, что увеличение возраста молодежи может стать дополнительным стимулом к поддержке физической формы и будет иметь положительный психологический эффект. Помимо этого, Гриб предложил увеличить налоговые вычеты на санаторное лечение.