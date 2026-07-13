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Налоговая заблокировала счета блогера Дани Милохина - РИА Новости, 13.07.2026
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12:12 13.07.2026
Налоговая заблокировала счета блогера Дани Милохина

Налоговая заблокировала счета блогера Дани Милохина в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлогер Даня Милохин
Блогер Даня Милохин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Блогер Даня Милохин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Налоговая приостановила операции по банковским счетам блогера Дани Милохина в России.
  • Причина приостановки — непредставление налоговой декларации в течение двадцати дней по истечении установленного срока.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Налоговая приостановила операции по банковским счетам блогера Дани Милохина в России, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Решение было вынесено 9 июля, в качестве причины указано "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение двадцати дней по истечении установленного срока".
Кроме того, блогер должен 500 рублей по "штрафам, санкциям и возмещению ущерба" перед управлением казначейства.
Милохин покинул РФ несколько лет назад. Как следует из последних публикаций блогера в его Telegram-канале, он находится в Дубае. Ранее он рассказывал, что работает там доставщиком еды.
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