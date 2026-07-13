Налоговая заблокировала счета блогера Дани Милохина

Краткий пересказ от РИА ИИ Налоговая приостановила операции по банковским счетам блогера Дани Милохина в России.

Причина приостановки — непредставление налоговой декларации в течение двадцати дней по истечении установленного срока.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Налоговая приостановила операции по банковским счетам блогера Дани Милохина в России, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Решение было вынесено 9 июля, в качестве причины указано "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение двадцати дней по истечении установленного срока".

Кроме того, блогер должен 500 рублей по "штрафам, санкциям и возмещению ущерба" перед управлением казначейства.