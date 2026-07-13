Даниил Медведев поднялся на восьмое место в обновленном рейтинге ATP

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с девятой на восьмую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации, а его соотечественник Роман Сафиуллин поднялся на 36 строчек и вернулся в топ-100 списка.

На прошедшем Уимблдоне Медведев дошел до третьего круга, где в трех сетах проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу, который, в свою очередь, вышел в четвертьфинал, в котором уступил первой ракетке мира и будущему победителю турнира итальянцу Яннику Синнеру. Немец в обновленном рейтинге занял 41-е место, поднявшись на 33 позиции.

Другой россиянин Роман Сафиуллин на Уимблдоне дошел до четвертого раунда, где проиграл рекордсмену по числу побед на турнирах Большого шлема сербу Новаку Джоковичу. По ходу турнира 28-летний россиянин обыграл соотечественника Андрея Рублева и бразильца Жуана Фонсеку. В обновленном рейтинге Сафиуллин прибавил 36 позиций и вернулся в топ-100, расположившись на 96-м месте.

Вылетевший в первом раунде Уимблдона россиянин Рублев опустился с 13-го на 16-е место в рейтинге, дошедший до третьего круга соотечественник Карен Хачанов потерял четыре позиции и занимает 26-е место в обновленном рейтинге.

Одержавший победу на турнире и выиграв его второй год подряд Синнер остался на первом месте в рейтинге. На вторую строчку с третьей поднялся представляющий Германию Александр Зверев, который впервые в карьере дошел до финала Уимблдона. На третье со второго места опустился пропустивший турнир Большого шлема в Лондоне Карлос Алькарас, который не выступает в туре с апреля из-за повреждения.

Рейтинг ATP, версия от 13 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) - 13450 баллов;

2 (3). Александр Зверев (Германия) - 8480;

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 8160;

4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4740;

5 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4110;

6 (5). Бен Шелтон (США) - 3770;

7 (8). Новак Джокович (Сербия) - 3760;

8 (9). Даниил Медведев (Россия) - 3670;

9 (10). Флавио Коболли (Италия) - 3460;

10 (7). Тейлор Фриц (США) - 3365...

16 (13). Андрей Рублев (Россия) - 2230...

26 (22). Карен Хачанов (Россия) - 1780...