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Даниил Медведев поднялся на восьмое место в обновленном рейтинге ATP - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Теннис
 
07:45 13.07.2026
Даниил Медведев поднялся на восьмое место в обновленном рейтинге ATP

Даниил Медведев занял восьмое место в рейтинге ATP

© твиттер Даниила МедведеваДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© твиттер Даниила Медведева
Даниил Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с девятой на восьмую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации, а его соотечественник Роман Сафиуллин поднялся на 36 строчек и вернулся в топ-100 списка.
На прошедшем Уимблдоне Медведев дошел до третьего круга, где в трех сетах проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу, который, в свою очередь, вышел в четвертьфинал, в котором уступил первой ракетке мира и будущему победителю турнира итальянцу Яннику Синнеру. Немец в обновленном рейтинге занял 41-е место, поднявшись на 33 позиции.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Янчук назвал причину поражения Медведева на Уимблдоне
3 июля, 20:46
Другой россиянин Роман Сафиуллин на Уимблдоне дошел до четвертого раунда, где проиграл рекордсмену по числу побед на турнирах Большого шлема сербу Новаку Джоковичу. По ходу турнира 28-летний россиянин обыграл соотечественника Андрея Рублева и бразильца Жуана Фонсеку. В обновленном рейтинге Сафиуллин прибавил 36 позиций и вернулся в топ-100, расположившись на 96-м месте.
Вылетевший в первом раунде Уимблдона россиянин Рублев опустился с 13-го на 16-е место в рейтинге, дошедший до третьего круга соотечественник Карен Хачанов потерял четыре позиции и занимает 26-е место в обновленном рейтинге.
Одержавший победу на турнире и выиграв его второй год подряд Синнер остался на первом месте в рейтинге. На вторую строчку с третьей поднялся представляющий Германию Александр Зверев, который впервые в карьере дошел до финала Уимблдона. На третье со второго места опустился пропустивший турнир Большого шлема в Лондоне Карлос Алькарас, который не выступает в туре с апреля из-за повреждения.
Российский теннисист Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Сафиуллин после победы в матче Уимблдона не смог сдержать слез
3 июля, 15:46
Рейтинг ATP, версия от 13 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) - 13450 баллов;
2 (3). Александр Зверев (Германия) - 8480;
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 8160;
4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4740;
5 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4110;
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Впервые с 2019 года никто из россиян не вышел в четвертьфинал Уимблдона
5 июля, 19:53
6 (5). Бен Шелтон (США) - 3770;
7 (8). Новак Джокович (Сербия) - 3760;
8 (9). Даниил Медведев (Россия) - 3670;
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Медведев вылетел в третьем круге Уимблдона
3 июля, 19:14
9 (10). Флавио Коболли (Италия) - 3460;
10 (7). Тейлор Фриц (США) - 3365...
16 (13). Андрей Рублев (Россия) - 2230...
26 (22). Карен Хачанов (Россия) - 1780...
96 (132). Роман Сафиуллин (Россия) - 678.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Даниил Медведев остался на девятом месте в рейтинге ATP
29 июня, 08:40
 
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