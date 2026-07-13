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Масалитин определил фаворитов предстоящих полуфиналов ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
17:15 13.07.2026
Масалитин определил фаворитов предстоящих полуфиналов ЧМ-2026

Масалитин назвал Францию и Англию фаворитами полуфиналов ЧМ-2026

© Фото : Пресс-служба ФК "Салют"Валерий Масалитин
Валерий Масалитин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Салют"
Валерий Масалитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Масалитин считает сборные Франции и Англии фаворитами полуфиналов чемпионата мира по футболу.
  • В полуфинале турнира сборная Аргентины сыграет с командой Англии 15 июля, а днем ранее первый финалист определится в матче Франция — Испания.
  • По мнению Масалитина, у Франции есть преимущество за счет великолепной атаки, а успех сборной Аргентины сильно зависит от игры Лионеля Месси.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что считает сборные Франции и Англии фаворитами полуфиналов чемпионата мира по футболу.
В полуфинале турнира сборная Аргентины сыграет с командой Англии 15 июля. Днем ранее первый финалист чемпионата мира определится в матче Франция - Испания.
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"Если брать первую пару, то у Франции одно из лучших нападений. Каждый игрок там может претендовать на "Золотой мяч". У Испании очень хорошая средняя линия, которая контролирует ход матча. Она может прибавить, может сбавить темп, может просто укатать соперника. Поэтому здесь шансы примерно равны. Но за счет великолепной атаки у французов, наверное, их шансы немного выше", - сказал Масалитин.
Говоря о втором полуфинале, эксперт подчеркнул зависимость сборной Аргентины от игры ее капитана Лионеля Месси. "Аргентина - это театр одного актера в лице гениального футболиста Месси. От его действий, от его игры очень многое зависит, в том числе результат. Если у Англии все будут в строю, если Беллингем восстановится после проблем с плечом, то, конечно, шансов у англичан будет чуть больше", - добавил он.
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