Краткий пересказ от РИА ИИ Валерий Масалитин считает сборные Франции и Англии фаворитами полуфиналов чемпионата мира по футболу.

В полуфинале турнира сборная Аргентины сыграет с командой Англии 15 июля, а днем ранее первый финалист определится в матче Франция — Испания.

По мнению Масалитина, у Франции есть преимущество за счет великолепной атаки, а успех сборной Аргентины сильно зависит от игры Лионеля Месси.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что считает сборные Франции и Англии фаворитами полуфиналов чемпионата мира по футболу.

В полуфинале турнира сборная Аргентины сыграет с командой Англии 15 июля. Днем ранее первый финалист чемпионата мира определится в матче Франция - Испания.

"Если брать первую пару, то у Франции одно из лучших нападений. Каждый игрок там может претендовать на "Золотой мяч". У Испании очень хорошая средняя линия, которая контролирует ход матча. Она может прибавить, может сбавить темп, может просто укатать соперника. Поэтому здесь шансы примерно равны. Но за счет великолепной атаки у французов, наверное, их шансы немного выше", - сказал Масалитин.