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В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей добыл перепелку - РИА Новости, 13.07.2026
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10:52 13.07.2026 (обновлено: 13:11 13.07.2026)
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей добыл перепелку

В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей добыл спрятанную перепелку

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео, на котором манул Тимофей добыл перепелку.
  • Перепелка была спрятана в бочке.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео, как манул Тимофей добыл перепелку, которую спрятали в бочке.
"Тимоша нашел перепелку, спрятанную в бочке", — написала она в Telegram-канале.
В ролике можно видеть, как манул вбегает в бочку и возвращается с добычей.
На прошлой неделе Тимофей отметил шестой день рождения. Сотрудники зоопарка приготовили для него подарок — пакет с перепелкой, на котором написали поздравления.
Летом манул питается перепелками, крысами и морскими свинками. В это время у него самый низкий вес — 3,8 килограмма, к зиме он набирает 6,5 килограмма.
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