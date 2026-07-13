В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей добыл перепелку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео, на котором манул Тимофей добыл перепелку.
- Перепелка была спрятана в бочке.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео, как манул Тимофей добыл перепелку, которую спрятали в бочке.
"Тимоша нашел перепелку, спрятанную в бочке", — написала она в Telegram-канале.
В ролике можно видеть, как манул вбегает в бочку и возвращается с добычей.
На прошлой неделе Тимофей отметил шестой день рождения. Сотрудники зоопарка приготовили для него подарок — пакет с перепелкой, на котором написали поздравления.
Летом манул питается перепелками, крысами и морскими свинками. В это время у него самый низкий вес — 3,8 килограмма, к зиме он набирает 6,5 килограмма.