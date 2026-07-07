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В Московском зоопарке рассказали о летнем рационе манула Тимофея - РИА Новости, 07.07.2026
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14:31 07.07.2026
В Московском зоопарке рассказали о летнем рационе манула Тимофея

Драгин: в летний рацион манула Тимофея из Московского зоопарка входят перепелки

© Фото : Московский зоопарк/TelegramМанул Тимофей
Манул Тимофей - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Московский зоопарк/Telegram
Манул Тимофей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В летний рацион манула Тимофея из Московского зоопарка входят перепелки, крысы и морские свинки.
  • Самый низкий вес манула Тимофея — 3,7–3,8 килограмма.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В летний рацион манула Тимофея из Московского зоопарка входят перепелки, крысы и морские свинки, рассказал начальник отдела питания зоосада Михаил Драгин.
«
"Он (манул Тимофей - ред.) ест сейчас перепелок, крыс, морских свинок. У него сейчас летний вес, самый низкий вес, возможно, через какое-то время он начнет набирать", - сказал Драгин журналистам.
По его словам, самый низкий вес у манула Тимофея - 3,7-3,8 килограмм, а самый высокий - 6,5 килограмм.
«
"Его кормят с разной частотой, а так он сам понимает, когда набрать, а когда скинуть", - добавил начальник отдела питания Московского зоопарка.
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