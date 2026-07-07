В Московском зоопарке рассказали о летнем рационе манула Тимофея

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В летний рацион манула Тимофея из Московского зоопарка входят перепелки, крысы и морские свинки.
- Самый низкий вес манула Тимофея — 3,7–3,8 килограмма.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В летний рацион манула Тимофея из Московского зоопарка входят перепелки, крысы и морские свинки, рассказал начальник отдела питания зоосада Михаил Драгин.
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"Он (манул Тимофей - ред.) ест сейчас перепелок, крыс, морских свинок. У него сейчас летний вес, самый низкий вес, возможно, через какое-то время он начнет набирать", - сказал Драгин журналистам.
По его словам, самый низкий вес у манула Тимофея - 3,7-3,8 килограмм, а самый высокий - 6,5 килограмм.
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"Его кормят с разной частотой, а так он сам понимает, когда набрать, а когда скинуть", - добавил начальник отдела питания Московского зоопарка.