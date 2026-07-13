В "Максе" появился сервис покупки авиабилетов

Краткий пересказ от РИА ИИ «Аэрофлот» запустил сервис покупки авиабилетов и бронирования рейсов на национальной платформе «Макс».

С помощью чат-бота в мессенджере можно купить билеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, добавить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца или переоформить билет.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" запустила сервис покупки авиабилетов на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом на национальной платформе "Макс", рассказали в пресс-службе "Макса".

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Аэрофлот " запустил сервис покупки авиабилетов и бронирования рейсов в "Максе". Национальный перевозчик запустил в нацмессенджере чат-бот, который упрощает покупку и бронирование авиабилетов, а также информирует пассажиров о важных событиях", - говорится в сообщении платформы.

Так, с помощью чат-бота можно купить билеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, добавить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца или переоформить билет.

В июне 2026 года компании "Аэрофлот" и VK заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки, внедрения и продвижения цифровых продуктов.

Ранее в июле РЖД сообщали РИА Новости, что планируют запустить продажи билетов на электрички с помощью платформы "Макс" в 2026 году.