В "Максе" появился сервис покупки авиабилетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Аэрофлот» запустил сервис покупки авиабилетов и бронирования рейсов на национальной платформе «Макс».
- С помощью чат-бота в мессенджере можно купить билеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, добавить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца или переоформить билет.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" запустила сервис покупки авиабилетов на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом на национальной платформе "Макс", рассказали в пресс-службе "Макса".
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7 июля, 14:20
"Аэрофлот" запустил сервис покупки авиабилетов и бронирования рейсов в "Максе". Национальный перевозчик запустил в нацмессенджере чат-бот, который упрощает покупку и бронирование авиабилетов, а также информирует пассажиров о важных событиях", - говорится в сообщении платформы.
Так, с помощью чат-бота можно купить билеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, добавить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца или переоформить билет.
В июне 2026 года компании "Аэрофлот" и VK заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки, внедрения и продвижения цифровых продуктов.
Ранее в июле РЖД сообщали РИА Новости, что планируют запустить продажи билетов на электрички с помощью платформы "Макс" в 2026 году.
Национальная платформа "Макс" была официальна представлена в марте 2025 года. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.