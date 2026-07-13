Макгрегор после операции проведет свой последний бой по контракту

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что будет прооперирован, после чего проведет свой последний поединок по действующему контракту с UFC.

"Операция. Реабилитация. Возвращение к тренировкам - и снова в бой. Предстоит финальный бой по контракту", - написал Макгрегор на своей странице в Instagram*.

Макгрегору во вторник исполнится 38 лет. Он не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.