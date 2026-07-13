Макгрегор после операции проведет свой последний бой по контракту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конор Макгрегор заявил, что будет прооперирован из-за травмы, полученной в поединке.
- В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе Макгрегор проиграл Максу Холлоуэю техническим нокаутом из-за травмы ноги.
- Макгрегор сообщил о планах провести последний поединок по действующему контракту с UFC после реабилитации.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что будет прооперирован, после чего проведет свой последний поединок по действующему контракту с UFC.
В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе Макгрегор проиграл американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Ирландец начал бой с попытки нанести удар ногой в голову оппоненту в прыжке и затем неудачно приземлился на правую ногу. После Макгрегор несколько раз падал на канвас и в итоге не смог продолжить бой из-за травмы ноги. Позднее ирландец сообщил, что получил травму головки бедренной кости.
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"Операция. Реабилитация. Возвращение к тренировкам - и снова в бой. Предстоит финальный бой по контракту", - написал Макгрегор на своей странице в Instagram*.
Макгрегору во вторник исполнится 38 лет. Он не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.
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