Макгрегор информировал UFC о травме перед боем, сообщил журналист

Краткий пересказ от РИА ИИ Ирландец Конор Макгрегор и его представители сообщили руководству UFC о травме спортсмена перед боем против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

Бой завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом, Макгрегор не смог продолжить поединок из-за травмы ноги.

Генеральный директор UFC Дэйна Уайт ответил на сообщение о травме, что «шоу должно продолжаться», и Макгрегор вышел в октагон под давлением возможных финансовых последствий.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и его представители информировали руководство промоушена о травме спортсмена, полученной перед боем против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329, сообщает журналист Джош Коэн в соцсети Х.

Бой прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе и завершился победой американца техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Ирландец начал бой с попытки нанести удар ногой в голову оппоненту в прыжке и затем неудачно приземлился на правую ногу. После Макгрегор несколько раз падал на канвас и в итоге не смог продолжить бой из-за травмы ноги. Позднее ирландец сообщил, что получил травму головки бедренной кости. При этом в Сети усомнились в том, что Макгрегор был здоров перед поединком.

Как сообщает источник, после полученного сообщения о травме колена генеральный директор UFC Дэйна Уайт ответил Макгрегору и его представителям, что "шоу должно продолжаться", в итоге спортсмен вышел в октагон под давлением возможных финансовых последствий. Отмечается, что люди внутри организации также знали о травме ирландца, поэтому линия ставок значительно изменилась за несколько часов до боя.

Сам боец, его тренер и глава UFC отвергли эти предположения. Макгрегор заявил, что не получал травм до поединка, а также отметил, что намерен вернуться в октагон.

Ранее Fight Basic в соцсети Х сообщил, что Макгрегор получил 30 миллионов долларов за поединок, который продлился 69 секунд. Одержавший победу в поединке Холлоуэй получил 3 миллиона призовых.

Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.