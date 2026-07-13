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Макгрегор информировал UFC о травме перед боем, сообщил журналист - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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12:10 13.07.2026
Макгрегор информировал UFC о травме перед боем, сообщил журналист

Коэн: Макгрегор информировал UFC о травме, Уайт заставил его участвовать в бою

© REUTERS / Mark J. RebilasКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Mark J. Rebilas
Конор Макгрегор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландец Конор Макгрегор и его представители сообщили руководству UFC о травме спортсмена перед боем против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.
  • Бой завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом, Макгрегор не смог продолжить поединок из-за травмы ноги.
  • Генеральный директор UFC Дэйна Уайт ответил на сообщение о травме, что «шоу должно продолжаться», и Макгрегор вышел в октагон под давлением возможных финансовых последствий.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и его представители информировали руководство промоушена о травме спортсмена, полученной перед боем против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329, сообщает журналист Джош Коэн в соцсети Х.
Бой прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе и завершился победой американца техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Ирландец начал бой с попытки нанести удар ногой в голову оппоненту в прыжке и затем неудачно приземлился на правую ногу. После Макгрегор несколько раз падал на канвас и в итоге не смог продолжить бой из-за травмы ноги. Позднее ирландец сообщил, что получил травму головки бедренной кости. При этом в Сети усомнились в том, что Макгрегор был здоров перед поединком.
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
СМИ: Макгрегор получил 30 миллионов долларов за поединок с Холлоуэем
Вчера, 10:48
Как сообщает источник, после полученного сообщения о травме колена генеральный директор UFC Дэйна Уайт ответил Макгрегору и его представителям, что "шоу должно продолжаться", в итоге спортсмен вышел в октагон под давлением возможных финансовых последствий. Отмечается, что люди внутри организации также знали о травме ирландца, поэтому линия ставок значительно изменилась за несколько часов до боя.
Сам боец, его тренер и глава UFC отвергли эти предположения. Макгрегор заявил, что не получал травм до поединка, а также отметил, что намерен вернуться в октагон.
Ранее Fight Basic в соцсети Х сообщил, что Макгрегор получил 30 миллионов долларов за поединок, который продлился 69 секунд. Одержавший победу в поединке Холлоуэй получил 3 миллиона призовых.
Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.
UFC
12 июля 2026 • начало в 06:30
Завершен
Конор МакгрегорИрландия
Макс ХоллоуэйСША
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