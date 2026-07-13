СМИ: Макгрегор получил 30 миллионов долларов за поединок с Холлоуэем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конор Макгрегор получил 30 миллионов долларов за поединок против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.
- Бой завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка из-за травмы ноги Макгрегора.
- Британец Пэдди Пимблетт одержал победу над французом Бенуа Сен-Дени в соглавном бою турнира UFC 329, получив за победу 850 тысяч долларов.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор получил 30 миллионов долларов за поединок против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329, сообщает Fight Basic в соцсети Х.
Бой прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе и завершился победой американца техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Ирландец начал бой с попытки нанести удар ногой в голову оппоненту в прыжке и затем неудачно приземлился на правую ногу. После Макгрегор несколько раз падал на канвас и по итогу не смог продолжить бой из-за травмы ноги. Позднее ирландец сообщил, что получил травму головки бедренной кости. При этом в Сети усомнились в том, что Макгрегор был здоров перед поединком. Сам боец заявил, что не получил никаких травм до поединка, а также отметил, что намерен вернуться в октагон.
По информации источника, по контракту Макгрегор заработал за прошедший поединок 30 миллионов долларов за 69 секунд проведенного боя, что составляет приблизительно 435 тысяч долларов в секунду. Одержавший победу в поединке Холлоуэй получил 3 миллиона призовых.
Далее по заработку за турнир идет британец Пэдди Пимблетт, который в соглавном бою турнира UFC 329 одержал победу удушающим приемом над французом Бенуа Сен-Дени. Поединок также продлился немногим больше минуты, британец получил за победу 850 тысяч долларов, Сен-Дени - 500 тысяч.
Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.
Макгрегор уступил Холлоуэю в главном бою UFC 329
12 июля, 06:49