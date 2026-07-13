СМИ: Макгрегор получил 30 миллионов долларов за поединок с Холлоуэем

Краткий пересказ от РИА ИИ Конор Макгрегор получил 30 миллионов долларов за поединок против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

Бой завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка из-за травмы ноги Макгрегора.

Британец Пэдди Пимблетт одержал победу над французом Бенуа Сен-Дени в соглавном бою турнира UFC 329, получив за победу 850 тысяч долларов.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор получил 30 миллионов долларов за поединок против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329, сообщает Fight Basic в соцсети Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор получил 30 миллионов долларов за поединок против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329, сообщает Fight Basic в соцсети Х

Бой прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе и завершился победой американца техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Ирландец начал бой с попытки нанести удар ногой в голову оппоненту в прыжке и затем неудачно приземлился на правую ногу. После Макгрегор несколько раз падал на канвас и по итогу не смог продолжить бой из-за травмы ноги. Позднее ирландец сообщил, что получил травму головки бедренной кости. При этом в Сети усомнились в том, что Макгрегор был здоров перед поединком. Сам боец заявил, что не получил никаких травм до поединка, а также отметил, что намерен вернуться в октагон.

По информации источника, по контракту Макгрегор заработал за прошедший поединок 30 миллионов долларов за 69 секунд проведенного боя, что составляет приблизительно 435 тысяч долларов в секунду. Одержавший победу в поединке Холлоуэй получил 3 миллиона призовых.

Далее по заработку за турнир идет британец Пэдди Пимблетт, который в соглавном бою турнира UFC 329 одержал победу удушающим приемом над французом Бенуа Сен-Дени. Поединок также продлился немногим больше минуты, британец получил за победу 850 тысяч долларов, Сен-Дени - 500 тысяч.