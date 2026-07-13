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"Завтра пойду в церковь": кошмарный бой Макгрегора взбудоражил мир спорта - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
10:00 13.07.2026 (обновлено: 10:03 13.07.2026)
"Завтра пойду в церковь": кошмарный бой Макгрегора взбудоражил мир спорта

Конор Макгрегор заявил, что вернется после поражения в реванше с Холлоуэем

© Mark J. RebilasКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Mark J. Rebilas
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости, Андрей Васильчин. Возвращение ирландского бойца смешанных единоборств (ММА), экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора получилось провальным. Он не дрался пять лет, и никто не верил, что Печально Известный вернется… Но вчера он вновь вышел в клетку, приняв реванш против американца Макса Холлоуэя. И вместо классного шоу в Лас-Вегасе мы получили странные 69 секунд, за которые Макгрегор травмировал колено и не смог продолжить бой. Худший сценарий, одно из главных спортивных разочарований 2026 года.
А то, насколько это было значимое событие для мира спорта, подчеркивает тот факт, что UFC установил новый рекорд по доходам от продажи билетов для одного турнира.
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Что это было? Мнение Конора

Макгрегор опровергает версии, что он вышел в октагон уже травмированным. Он отмечает, что был так натренирован и так готов к бою, что не мог поверить в случившееся. А еще уверяет, что в понедельник отправится в церковь, все преодолеет и обязательно вернется в восьмиугольник.
«
"Моя головка бедренной кости разрушена. Уничтожена. У меня не было никаких травм перед боем. Я бросал удары ногами, делал подсечки и прыжки на протяжении всего тренировочного лагеря и даже за кулисами перед боем. Это произошло на пустом месте. Я в полном отчаянии. Могу описать это только как ад".
© REUTERS / Mark J. RebilasКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Mark J. Rebilas
Конор Макгрегор

"Полный отстой"

Холлоуэя, проявившего джентльменство и не добивавшего звезду ММА, исход поединка расстроил. Благословенный рассчитывает на трилогию (сейчас счет в противостоянии 1-1, в 2013 году Конор победил юного Макса единогласным решением судей):
«
"Кажется, у него подкосились ноги. Нам нужно повторить этот поединок. Я полностью выложился, чтобы войти в весовую категорию, и видеть, что все закончилось вот так, - полный отстой". (ESPN)
А вот что сказал на пресс-конференции глава лиги Дэйна Уайт:
«
"Я ожидал хотя бы однораундовую войну. Многие понимали, что у Конора, может быть, уже не так все хорошо с кардио после пятилетней паузы. И вот, пожалуйста. Мы предполагаем, что он порвал крестообразную связку колена. Я не доктор, но я это понял, когда увидел его приземление. Врачи сходятся в том же мнении".
© Mark J. RebilasКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Mark J. Rebilas
Конор Макгрегор

Что еще говорят в ММА-индустрии?

Российский чемпион UFC, лучший боец промоушена вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) Ислам Махачев иронично отреагировал на концовку турнира UFC 329:
«
"Конор побил Конора. Макс, поздравляю".
Также посмеялся над Макгрегором менеджер Ислама и Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз:
«
"Правительству нужно провести расследования этого случая. Это все вина Хабиба".
Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски указал на проблемы Конора Макгрегора с алкоголем:
«
"Он уже травмировал ногу? Еще же только начало боя! Обе ноги? Вот что делает виски".
А вот владеющий поясом в среднем весе Шон Стрикленд предположил, что причиной хрупкости организма Макгрегора могли стать стероиды, якобы использованные ирландцем для восстановления:
«

"Я ни на что не намекаю, но у меня есть приятели, которые сидели на стероидах слишком долго. Их тела стали такими хрупкими… Я не говорю, что это все объясняет. Но они ослабляют. Если бы Конор был травмирован до боя, то не стал бы с ходу бить ногой. Я говорю с позиции опыта. Если ты травмирован, то ты пытаешься скрыть это, чтобы продержаться весь бой".

Нашел объяснение случившемуся и промоутер Камил Гаджиев.
«
"Имела место сгонка веса, обезвоживание, плюс стресс и этот, теперь уже можно понимать, абсолютно глупый прыжок — просто желание классно начать. Приземление на оперированную ногу — и кресты разлетаются. То, чего не произошло бы с ним на тренировке. <…> В момент стресса организм подает сигнал. Он от головы идет в колено, условно. И это был сигнал стресса. И произошло то, что произошло. Когда он второй раз упал, я уже все понял. Я понял, что колено не держит и что это провал. Конору уже даже возвращения в клетку желать смысла нет — просто выздоровления. Живи, мужик, дальше кайфуй, ты много сделал для индустрии боев. Один из величайших в истории этого спорта", — сказал Гаджиев на своем Youtube-канале.
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