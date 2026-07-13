"Завтра пойду в церковь": кошмарный бой Макгрегора взбудоражил мир спорта

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"Имела место сгонка веса, обезвоживание, плюс стресс и этот, теперь уже можно понимать, абсолютно глупый прыжок — просто желание классно начать. Приземление на оперированную ногу — и кресты разлетаются. То, чего не произошло бы с ним на тренировке. <…> В момент стресса организм подает сигнал. Он от головы идет в колено, условно. И это был сигнал стресса. И произошло то, что произошло. Когда он второй раз упал, я уже все понял. Я понял, что колено не держит и что это провал. Конору уже даже возвращения в клетку желать смысла нет — просто выздоровления. Живи, мужик, дальше кайфуй, ты много сделал для индустрии боев. Один из величайших в истории этого спорта", — сказал Гаджиев на своем Youtube-канале.