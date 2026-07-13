Лукашенко призвал выработать системный подход при привлечении мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лукашенко заявил о необходимости выработать системный подход при привлечении в страну трудовых мигрантов.
- В Белоруссии готовы принимать на работу граждан Узбекистана, переговоры об этом велись с президентом Шавкатом Мирзиеевым.
- Процесс привлечения трудовых мигрантов проходит под тщательным контролем, в том числе через систему МВД, и основывается на персональной ответственности руководителей за принятых работников.
МИНСК, 13 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выработать системный подход при привлечении в Белоруссию трудовых мигрантов.
Лукашенко пригласил в Белоруссию мигрантов с Украины
6 ноября 2025, 14:01
Глава государства напомнил, что эта тема обсуждалась в ходе недавнего визита в Минск президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, и в Белоруссии готовы принимать на работу граждан этой страны.
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"Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Украинцы поехали, россияне многие едут к нам работать. Сейчас мы вели переговоры с Шавкатом Мирзиеевым, я ему предложил. У нас есть система: посольство определяет в первом приближении, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель должен определить, сколько ему надо человек, по каким специальностям. И он выбирает себе", - сказал Лукашенко.
По его словам, в этом особенно заинтересованы в ряде регионов, чтобы закрыть свои кадровые потребности. "Люди нужны будут. И нам они очень нужны", - сказал белорусский лидер.
Он отметил что процесс привлечения трудовых мигрантов проходит под тщательным контролем, в том числе через систему МВД. "Должна быть система. Она у нас есть. Она мною определена. Только руководитель берет (трудовых мигрантов – ред.), и он за них несет ответственность. Порядок должен быть. Не должно быть чохом. Выборочно, целенаправленно. По одному, два, десять, двадцать человек. Сколько кому надо. Персональная ответственность. Помощники это будут держать на контроле", - сказал Лукашенко.
В рамках визита Мирзиеева в Минск 8-9 июля было подписано соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и трудоустройстве граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в Белоруссии. Как сообщила пресс-служба белорусского министерства труда и соцзащиты, Белоруссия и Узбекистан договорились о запуске нового механизма организованного трудоустройства, который позволит упорядочить процессы трудовой миграции и содействовать обеспечению нанимателей необходимыми кадрами.