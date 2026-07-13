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Лукашенко призвал выработать системный подход при привлечении мигрантов - РИА Новости, 13.07.2026
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14:36 13.07.2026
Лукашенко призвал выработать системный подход при привлечении мигрантов

Лукашенко призвал выработать систему привлечения трудовых мигрантов в Белоруссию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукашенко заявил о необходимости выработать системный подход при привлечении в страну трудовых мигрантов.
  • В Белоруссии готовы принимать на работу граждан Узбекистана, переговоры об этом велись с президентом Шавкатом Мирзиеевым.
  • Процесс привлечения трудовых мигрантов проходит под тщательным контролем, в том числе через систему МВД, и основывается на персональной ответственности руководителей за принятых работников.
МИНСК, 13 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выработать системный подход при привлечении в Белоруссию трудовых мигрантов.
Темы трудовых мигрантов Лукашенко коснулся в общении с журналистами во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области, сообщило агентство Белта.
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Глава государства напомнил, что эта тема обсуждалась в ходе недавнего визита в Минск президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, и в Белоруссии готовы принимать на работу граждан этой страны.
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"Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Украинцы поехали, россияне многие едут к нам работать. Сейчас мы вели переговоры с Шавкатом Мирзиеевым, я ему предложил. У нас есть система: посольство определяет в первом приближении, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель должен определить, сколько ему надо человек, по каким специальностям. И он выбирает себе", - сказал Лукашенко.
По его словам, в этом особенно заинтересованы в ряде регионов, чтобы закрыть свои кадровые потребности. "Люди нужны будут. И нам они очень нужны", - сказал белорусский лидер.
Он отметил что процесс привлечения трудовых мигрантов проходит под тщательным контролем, в том числе через систему МВД. "Должна быть система. Она у нас есть. Она мною определена. Только руководитель берет (трудовых мигрантов – ред.), и он за них несет ответственность. Порядок должен быть. Не должно быть чохом. Выборочно, целенаправленно. По одному, два, десять, двадцать человек. Сколько кому надо. Персональная ответственность. Помощники это будут держать на контроле", - сказал Лукашенко.
В рамках визита Мирзиеева в Минск 8-9 июля было подписано соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и трудоустройстве граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в Белоруссии. Как сообщила пресс-служба белорусского министерства труда и соцзащиты, Белоруссия и Узбекистан договорились о запуске нового механизма организованного трудоустройства, который позволит упорядочить процессы трудовой миграции и содействовать обеспечению нанимателей необходимыми кадрами.
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