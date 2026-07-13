Лукашенко призвал выработать системный подход при привлечении мигрантов

"Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Украинцы поехали, россияне многие едут к нам работать. Сейчас мы вели переговоры с Шавкатом Мирзиеевым, я ему предложил. У нас есть система: посольство определяет в первом приближении, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель должен определить, сколько ему надо человек, по каким специальностям. И он выбирает себе", - сказал Лукашенко.

По его словам, в этом особенно заинтересованы в ряде регионов, чтобы закрыть свои кадровые потребности. "Люди нужны будут. И нам они очень нужны", - сказал белорусский лидер.

Он отметил что процесс привлечения трудовых мигрантов проходит под тщательным контролем, в том числе через систему МВД. "Должна быть система. Она у нас есть. Она мною определена. Только руководитель берет (трудовых мигрантов – ред.), и он за них несет ответственность. Порядок должен быть. Не должно быть чохом. Выборочно, целенаправленно. По одному, два, десять, двадцать человек. Сколько кому надо. Персональная ответственность. Помощники это будут держать на контроле", - сказал Лукашенко.