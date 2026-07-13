При атаке ВСУ на легковой автомобиль в ЛНР погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотник ВСУ атаковал легковые автомобили в ЛНР.
- Один человек погиб, еще четверо пострадали.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали из-за атаки БПЛА ВСУ на легковые автомобили в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Глава региона добавил, что ВСУ также атаковали легковые автомобили в Сватовском и Старобельском муниципальных округах, в результате чего ранения получили водители: 42-летний мужчина и 65-летняя женщина.
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