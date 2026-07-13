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При атаке ВСУ на легковой автомобиль в ЛНР погиб человек - РИА Новости, 13.07.2026
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12:14 13.07.2026 (обновлено: 12:20 13.07.2026)
При атаке ВСУ на легковой автомобиль в ЛНР погиб человек

При атаке ВСУ на легковые авто в ЛНР погиб человек, еще четверо пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник ВСУ атаковал легковые автомобили в ЛНР.
  • Один человек погиб, еще четверо пострадали.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали из-за атаки БПЛА ВСУ на легковые автомобили в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"На автодороге Красный Луч - Дебальцево в Антрацитовском муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по легковой машине, в которой ехала молодежь. Ранения получили 18-летняя и 20-летняя девушки. К несчастью, 20-летний водитель погиб на месте", - сообщил Пасечник на платформе "Макс".
Глава региона добавил, что ВСУ также атаковали легковые автомобили в Сватовском и Старобельском муниципальных округах, в результате чего ранения получили водители: 42-летний мужчина и 65-летняя женщина.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияЛеонид Пасечник
 
 
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