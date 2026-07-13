Суд разрешил Лерчек переехать

Краткий пересказ от РИА ИИ Гагаринский суд Москвы разрешил Валерии Чекалиной изменить место жительства в рамках запрета определенных действий.

Заседание суда, в котором Лерчек участвовала лично, проходило в закрытом режиме.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы разрешил блогеру Валерии Чекалиной изменить место жительства в рамках запрета определенных действий, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

"Суд разрешил изменить место жительства Валерии Чекалиной в рамках избранной меры пресечения", — сказал он.

Заседание, в котором Лерчек участвовала лично, проходило в закрытом режиме. По его завершении блогер вышла из суда в сопровождении отца своего четвертого ребенка — тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, отказалась отвечать на вопросы прессы и уехала.

В феврале Лерчек доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело против блогера в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на текущую меру.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны, вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.