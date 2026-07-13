Рейтинг@Mail.ru
Суд разрешил Лерчек переехать - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 13.07.2026 (обновлено: 14:16 13.07.2026)
Суд разрешил Лерчек переехать

Гагаринский суд Москвы разрешил Валерии Чекалиной изменить место жительства

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гагаринский суд Москвы разрешил Валерии Чекалиной изменить место жительства в рамках запрета определенных действий.
  • Заседание суда, в котором Лерчек участвовала лично, проходило в закрытом режиме.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы разрешил блогеру Валерии Чекалиной изменить место жительства в рамках запрета определенных действий, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
"Суд разрешил изменить место жительства Валерии Чекалиной в рамках избранной меры пресечения", — сказал он.
Заседание, в котором Лерчек участвовала лично, проходило в закрытом режиме. По его завершении блогер вышла из суда в сопровождении отца своего четвертого ребенка — тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, отказалась отвечать на вопросы прессы и уехала.
В феврале Лерчек доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело против блогера в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на текущую меру.
По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны, вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.
Заключивший сделку со следствием Роман Вишняк получил 2,5 года, Артема Чекалина осудили на семь лет.
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Блогер Лерчек запустила бренд нижнего белья
9 июля, 15:24
 
МоскваОбществоВалерия ЧекалинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала