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Великобритания объявила КСИР террористической организацией - РИА Новости, 13.07.2026
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14:52 13.07.2026
Великобритания объявила КСИР террористической организацией

Sky News: Великобритания объявила КСИР террористической организацией

© AP Photo / Vahid SalemiЧлен Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания объявила Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией.
  • В список террористов также внесена группировка «Асхаб аль-Ямин аль-Исламия».
  • Выражение поддержки организациям, внесенным в список, стало уголовным преступлением с исключениями для дипломатических, гуманитарных целей и для журналистов с сотрудниками благотворительных фондов.
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Великобритания объявила Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана террористической организацией, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел страны Анжелы Игл.
В среду вступил в силу британский законопроект по борьбе с государственными структурами "враждебных" по отношению к Лондону стран. Билль по борьбе с государственными угрозами (State Threats) наделил правительство новыми полномочиями, позволяющими объявлять иностранные государственные структуры террористическими организациями.
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"Правительство объявило, что оно использует свои новые полномочия для внесения Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список террористов", - передает телеканал.
Также в список внесена группировка "Асхаб аль-Ямин аль-Исламия", на которую некоторые европейские страны возложили ответственность за ряд терактов.
Выражение поддержки внесенным в список организациям теперь является уголовным преступлением. Исключения будет делаться для лиц, взаимодействующих с подобными организациями в дипломатических или гуманитарных целях, а также для сотрудников благотворительных фондов и журналистов.
В январе газета Times сообщила, что МВД Великобритании готовит санкции против КСИР, однако процесс замедляется из-за юридической и дипломатической сложности признания государственных органов террористическими. По данным издания, служба внешней разведки (МИ-6) и МИД высказывают опасения, что санкции нарушат дипломатические каналы, на которые полагаются Великобритания и ее союзники, и приведут к высылке британских дипломатов из Тегерана.
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