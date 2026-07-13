Великобритания объявила КСИР террористической организацией

Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания объявила Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией.

В список террористов также внесена группировка «Асхаб аль-Ямин аль-Исламия».

Выражение поддержки организациям, внесенным в список, стало уголовным преступлением с исключениями для дипломатических, гуманитарных целей и для журналистов с сотрудниками благотворительных фондов.

ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Великобритания объявила Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана террористической организацией, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел страны Анжелы Игл.

В среду вступил в силу британский законопроект по борьбе с государственными структурами "враждебных" по отношению к Лондону стран. Билль по борьбе с государственными угрозами (State Threats) наделил правительство новыми полномочиями, позволяющими объявлять иностранные государственные структуры террористическими организациями.

"Правительство объявило, что оно использует свои новые полномочия для внесения Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список террористов", - передает телеканал.

Также в список внесена группировка "Асхаб аль-Ямин аль-Исламия", на которую некоторые европейские страны возложили ответственность за ряд терактов.

Выражение поддержки внесенным в список организациям теперь является уголовным преступлением. Исключения будет делаться для лиц, взаимодействующих с подобными организациями в дипломатических или гуманитарных целях, а также для сотрудников благотворительных фондов и журналистов.