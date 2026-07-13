Косачев прокомментировал отставку Свириденко с поста премьера Украины

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Отставка Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины – это желанная возможность для Владимира Зеленского "перевести стрелки", чтобы избежать личной ответственности за ситуацию в стране, такое мнение РИА Новости высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Все кадровые решения Зеленского, во-первых, не являются "президентскими", они либо подсказаны, либо навязали извне. И, во-вторых, он такие решения поддерживает безусловно, поскольку это пока столь желанная возможность для Зеленского лично "перевести стрелки" и избежать той самой личной ответственности за катастрофу, в которой оказалась в годы его правления Украина", - сказал Косачев.