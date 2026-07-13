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Косачев прокомментировал отставку Свириденко с поста премьера Украины - РИА Новости, 13.07.2026
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19:00 13.07.2026
Косачев прокомментировал отставку Свириденко с поста премьера Украины

Косачев: Зеленский хочет избежать ответственности за катастрофу на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБрифинг заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева
Брифинг заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что отставка Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины дает Владимиру Зеленскому возможность "перевести стрелки" и избежать личной ответственности за ситуацию в стране.
  • Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны.
  • Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Отставка Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины – это желанная возможность для Владимира Зеленского "перевести стрелки", чтобы избежать личной ответственности за ситуацию в стране, такое мнение РИА Новости высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В воскресенье Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.
"Все кадровые решения Зеленского, во-первых, не являются "президентскими", они либо подсказаны, либо навязали извне. И, во-вторых, он такие решения поддерживает безусловно, поскольку это пока столь желанная возможность для Зеленского лично "перевести стрелки" и избежать той самой личной ответственности за катастрофу, в которой оказалась в годы его правления Украина", - сказал Косачев.
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