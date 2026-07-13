Кирьяков назвал лучшего футболиста чемпионата мира

"Для меня лучший футболист чемпионата мира – Мбаппе. Это человек, который реально в одиночку может решить исход любого матча. Мы видели противостояние Англии и Норвегии, где играют Гарри Кейн и Эрлинг Холанд, но оба этих игрока не смогли проявить себя. Это на себя взял Джуд Беллингем, который забил решающие голы. Поэтому из всех выделяется Мбаппе, он номер один", - сказал Кирьяков.