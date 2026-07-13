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Кирьяков назвал лучшего футболиста чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Кирьяков назвал лучшего футболиста чемпионата мира

Кирьяков назвал Мбаппе лучшим футболистом чемпионата мира

© REUTERS / DAVID BUTLER IIКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / DAVID BUTLER II
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил, что лучшим футболистом чемпионата мира считает Килиана Мбаппе, форварда сборной Франции.
  • Мбаппе забил 8 голов на чемпионате мира и делит первое место в гонке бомбардиров с Лионелем Месси.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что для него лучшим футболистом чемпионата мира является форвард сборной Франции Килиан Мбаппе.
Мбаппе на чемпионате мира отметился 8 голами и делит первое место в гонке бомбардиров с аргентинцем Лионелем Месси. В полуфиналах 14 и 15 июля состоятся встречи Франция - Испания и Англия - Аргентина соответственно.
"Для меня лучший футболист чемпионата мира – Мбаппе. Это человек, который реально в одиночку может решить исход любого матча. Мы видели противостояние Англии и Норвегии, где играют Гарри Кейн и Эрлинг Холанд, но оба этих игрока не смогли проявить себя. Это на себя взял Джуд Беллингем, который забил решающие голы. Поэтому из всех выделяется Мбаппе, он номер один", - сказал Кирьяков.
Мировое первенство, проходящее в США, Мексике и Канаде, завершится 19 июля.
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