Кириенко вручил награды на форуме Народного фронта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на форуме Народного фронта "Все для победы!" наградил победителей в номинации "Обыкновенные герои".
- Всего были награждены 6 человек, которые оказывали помощь бойцам и мирному населению в новых регионах.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме Народного фронта "Все для победы!" наградил победителей в номинации "Обыкновенные герои", передает корреспондент РИА Новости.
Всего награждены 6 человек, которые оказывали помощь бойцам и мирному населению в новых регионах.
"По идее, в работе каждого героя, стоящего на этой сцене, опасность не предусмотрена. Но жизнь, она такова, что она в какой-то момент перед каждым ставит выбор. И вот спасибо вам огромное за то, что вы своим примером показали, что героями не рождаются, героям не готовиться специально. Это выбор, который человек делает в какой-то ответственный момент в своей жизни", - сказал Кириенко, обращаясь к награжденным.
Церемония награждения отличившихся волонтеров проходит в рамках форума Народного фронта "Все для победы!" в Национальном центре "Россия" и посвящен четырехлетию проекта президентского движения "Все для Победы!".
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