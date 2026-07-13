Кириенко вручил награды на форуме Народного фронта

Форум Общероссийского народного фронта "Все для победы!"

Форум Общероссийского народного фронта "Все для победы!"

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на форуме Народного фронта "Все для победы!" наградил победителей в номинации "Обыкновенные герои".

Всего были награждены 6 человек, которые оказывали помощь бойцам и мирному населению в новых регионах.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме Народного фронта "Все для победы!" наградил победителей в номинации "Обыкновенные герои", передает корреспондент РИА Новости.

Всего награждены 6 человек, которые оказывали помощь бойцам и мирному населению в новых регионах.

"По идее, в работе каждого героя, стоящего на этой сцене, опасность не предусмотрена. Но жизнь, она такова, что она в какой-то момент перед каждым ставит выбор. И вот спасибо вам огромное за то, что вы своим примером показали, что героями не рождаются, героям не готовиться специально. Это выбор, который человек делает в какой-то ответственный момент в своей жизни", - сказал Кириенко , обращаясь к награжденным.