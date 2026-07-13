Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев сделал гражданский транспорт целью для нанесения системных ударов, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
- Он подчеркнул, что увеличение подобных атак можно расценивать как преднамеренную стратегию с террористическими целями.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Киев сделал гражданский транспорт своей целью для нанесения системных ударов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя атаку ВСУ рейсового автобуса "Стаханов-Москва" в ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил 12 июля об атаке ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР, предварительно, пострадали 2 человека.
"Учитывая, что за последний месяц количество преднамеренных атак по пассажирскому транспорту, пассажирским большим автобусам существенно увеличилось - это было на территории Брянской области, Донецкой Народной Республики и неоднократно на территории ЛНР - можно говорить, что Киев пошел на признание или установление гражданского крупного транспорта, автомобильного пассажирского транспорта, как некой цели, по которой наносится системный удар", - сказал он агентству.
"То есть, это можно расценивать как преднамеренная стратегия, которая определена политическим руководством и за ней стоят однозначно террористические цели", - подчеркнул Мирошник.
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