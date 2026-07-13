Киев сделал гражданский транспорт целью системных ударов, заявил Мирошник

"Учитывая, что за последний месяц количество преднамеренных атак по пассажирскому транспорту, пассажирским большим автобусам существенно увеличилось - это было на территории Брянской области, Донецкой Народной Республики и неоднократно на территории ЛНР - можно говорить, что Киев пошел на признание или установление гражданского крупного транспорта, автомобильного пассажирского транспорта, как некой цели, по которой наносится системный удар", - сказал он агентству.