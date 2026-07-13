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Хвостов перешел в МБА-МАИ - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Баскетбол
 
12:41 13.07.2026
Хвостов перешел в МБА-МАИ

Баскетболист Хвостов продолжит карьеру в МБА-МАИ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБаскетболист ЦСКА Йоханнес Фойгтман (слева) и баскетболист "Зенита" Дмитрий Хвостов
Баскетболист ЦСКА Йоханнес Фойгтман (слева) и баскетболист Зенита Дмитрий Хвостов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский разыгрывающий Дмитрий Хвостов продолжит карьеру в московском МБА-МАИ.
  • Детали контракта не разглашаются.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российский разыгрывающий Дмитрий Хвостов продолжит карьеру в московском МБА-МАИ, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Детали контракта не разглашаются.
Хвостову 36 лет, в минувшем сезоне он провел 30 матчей в Единой лиге ВТБ за "Нижний Новгород", в среднем набирая 5,5 очка, делая 4,2 передачи, 1,5 подбора. Также на клубном уровне Хвостов выступал за столичное "Динамо", подмосковные "Химки", краснодарский "Локомотив-Кубань" и петербургский "Зенит". С "Химками" баскетболист выиграл Еврокубок в сезоне-2011/12.
В составе сборной России Хвостов стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года в Литве и чемпионом Универсиады 2013 года в Казани.
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БаскетболСпортДмитрий ХвостовЕдиная лига ВТБ
 
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