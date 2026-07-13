Хубулов стал игроком махачкалинского "Динамо"

Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано на два года.

В июне Хубулов покинул "Крылья Советов", за которые выступал с 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл за самарский клуб девять матчей и не отметился результативными действиями, суммарно проведя на поле 249 минут.