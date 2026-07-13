Хубулов стал игроком махачкалинского "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Хубулов перешел в махачкалинское «Динамо» на правах свободного агента.
- Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано на два года.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Футболист Владимир Хубулов на правах свободного агента перешел в махачкалинское "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано на два года.
В июне Хубулов покинул "Крылья Советов", за которые выступал с 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл за самарский клуб девять матчей и не отметился результативными действиями, суммарно проведя на поле 249 минут.
Хубулов ранее также играл в составе владикавказской "Алании", подмосковных "Химок" и тольяттинского "Акрона".