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Хубулов стал игроком махачкалинского "Динамо" - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
13:12 13.07.2026
Хубулов стал игроком махачкалинского "Динамо"

Экс-футболист "Крыльев Советов" Хубулов перешел в махачкалинское "Динамо"

© Фото : Пресс-служба "Крыльев Советов"Владимир Хубулов
Владимир Хубулов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Крыльев Советов"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Хубулов перешел в махачкалинское «Динамо» на правах свободного агента.
  • Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано на два года.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Футболист Владимир Хубулов на правах свободного агента перешел в махачкалинское "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано на два года.
В июне Хубулов покинул "Крылья Советов", за которые выступал с 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл за самарский клуб девять матчей и не отметился результативными действиями, суммарно проведя на поле 249 минут.
Хубулов ранее также играл в составе владикавказской "Алании", подмосковных "Химок" и тольяттинского "Акрона".
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