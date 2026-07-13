Билич возглавил сборную Хорватии по футболу

Билич уже возглавлял сборную Хорватии по футболу с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2008, не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира 2010 года, а на чемпионате Европы - 2012 не сумела выйти из группы.