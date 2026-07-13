Билич возглавил сборную Хорватии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Славен Билич назначен на пост главного тренера сборной Хорватии по футболу.
- Он сменил на посту Златко Далича после вылета сборной Хорватии с чемпионата мира 2026 года.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ранее возглавлявший московский "Локомотив" Славен Билич назначен на пост главного тренера сборной Хорватии по футболу, сообщается в аккаунте Хорватский футбольный союз (HNS) в соцсети Х.
Билич сменил на посту Златко Далича, который покинул сборную Хорватии после вылета с чемпионата мира 2026 года. Команда уступила португальцам в 1/16 финала (1:2).
Билич уже возглавлял сборную Хорватии по футболу с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2008, не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира 2010 года, а на чемпионате Европы - 2012 не сумела выйти из группы.
"Локомотив" Билич тренировал с 2012 по 2013 год - после завершения работы в сборной Хорватии. На протяжении карьеры специалист также возглавлял "Хайдук", турецкий "Бешикташ", английские "Вест Хэм", "Вест Бромвич" и "Уотфорд", китайский "Бейцзин Гоань", а также саудовские "Аль-Иттихад" и "Аль-Фатех".