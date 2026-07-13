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"Шанхайские драконы" подписали контракт с Петаном - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Хоккей
 
19:37 13.07.2026
"Шанхайские драконы" подписали контракт с Петаном

"Шанхайские драконы" подписали контракт с экс-хоккеистом "Ак Барса" Петаном

© Соцсети клубаЭмблема клуба "Шанхай Дрэгонс"
Эмблема клуба Шанхай Дрэгонс - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Соцсети клуба
Эмблема клуба "Шанхай Дрэгонс". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий Ник Петан стал игроком «Шанхайских драконов».
  • Срок действия соглашения между Ником Петаном и клубом рассчитан на один год.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Канадский нападающий Ник Петан стал игроком "Шанхайских драконов", сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок действия соглашения рассчитан на один год. Минувший сезон Петан провел в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта", за который провел 15 матчей и набрал 4 очка (1 гол + 3 передачи).
Петану 31 год. Сезон-2024/25 форвард провел в казанском "Ак Барсе", за который отыграл 60 матчей и набрал 50 очков (13+37). Также на его счету 170 встреч и 35 результативных действий (7+28) в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где канадец представлял "Виннипег Джетс", "Торонто Мейпл Лифс", "Ванкувер Кэнакс" и "Миннесоту Уайлд".
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