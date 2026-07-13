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"Я не знала". Каллас сделала необычное заявление о российской рыбе - РИА Новости, 13.07.2026
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19:53 13.07.2026 (обновлено: 19:56 13.07.2026)
"Я не знала". Каллас сделала необычное заявление о российской рыбе

Каллас заявила о геополитическом значении российской рыбы для ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС исключили рыбу из антироссийских санкций.
  • Каллас отметила геополитическое значение рыбы и то, что этот продукт осложняет многие важные геополитические процессы.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Страны ЕС исключили эмбарго на импорт рыбы из очередного пакета антироссийских санкций из-за ее геополитического значения, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, видео ее выступления опубликовано на YouTube.
"Сначала о рыбе. Когда я пришла на пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы", — сказала она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.
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Так Каллас отреагировала на просьбу журналиста подтвердить информацию, что вопрос об эмбарго на импорт российской рыбы снят с обсуждения.
В понедельник глава дипломатии ЕС признала, что страны объединения не смогли достичь соглашения по новому 21-му пакету санкций против Москвы.
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В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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