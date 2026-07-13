В понедельник глава дипломатии ЕС признала, что страны объединения не смогли достичь соглашения по новому 21-му пакету санкций против Москвы.

В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что в рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.

В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.