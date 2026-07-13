Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС исключили рыбу из антироссийских санкций.
- Каллас отметила геополитическое значение рыбы и то, что этот продукт осложняет многие важные геополитические процессы.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Страны ЕС исключили эмбарго на импорт рыбы из очередного пакета антироссийских санкций из-за ее геополитического значения, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, видео ее выступления опубликовано на YouTube.
"Сначала о рыбе. Когда я пришла на пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы", — сказала она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.
Так Каллас отреагировала на просьбу журналиста подтвердить информацию, что вопрос об эмбарго на импорт российской рыбы снят с обсуждения.
В понедельник глава дипломатии ЕС признала, что страны объединения не смогли достичь соглашения по новому 21-му пакету санкций против Москвы.
В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что в рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.