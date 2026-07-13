Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X раскритиковали заявления главы евродипломатии Каи Каллас об обсуждении 21-го пакета санкций против России.

Комментаторы считают, что санкции неэффективны и не приносят ожидаемого результата.

Пользователи выражают недовольство тем, что внимание уделяется санкциям, а не проблемам европейцев.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы евродипломатии Каи Каллас об обсуждении 21-го пакета санкций против России.

"Делать одно и то же снова и снова, ожидая другого результата, — это полнейшая глупость, но ты и так тупая, так что продолжай в том же духе", — высказался комментатор.

"Когда вы в 21-й раз безуспешно что-то делаете, большинство людей поймут, что это не работает. Но не ЕС ", — отметил другой пользователь.

"Это просто показуха. От этих "санкций" нет никакого эффекта. Те, которые хоть как-то повлияли, уже отменены. Эта пустоголовая просто хочет дать интервью и создать видимость того, что она все еще нужна на своей должности. Самый тупой "дипломат" в истории ЕС", — подчеркнул третий.

"Ты меня просто поражаешь, мне казалось, что ты только до 20 умеешь считать", — злорадствует следующий.

"Позаботьтесь о европейцах, вместо того чтобы изливать свою ненависть на русских. Вы позорите Европу", — возмутился очередной комментатор.

"Ты еще не догнала свою сестру-близнеца. Она уже разработала 666-й пакет", — заключили пользователи.

Ранее Каллас сообщила, что ЕС не смог согласовать очередной пакет санкций против России.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из России. Сейчас он составляет 44,1 доллара за баррель.