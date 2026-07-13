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"Ты — пустоголовая". Заявление Каллас о России разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 13.07.2026
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17:01 13.07.2026 (обновлено: 23:54 13.07.2026)

"Ты — пустоголовая". Заявление Каллас о России разозлило пользователей Сети

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X раскритиковали заявления главы евродипломатии Каи Каллас об обсуждении 21-го пакета санкций против России.
  • Комментаторы считают, что санкции неэффективны и не приносят ожидаемого результата.
  • Пользователи выражают недовольство тем, что внимание уделяется санкциям, а не проблемам европейцев.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы евродипломатии Каи Каллас об обсуждении 21-го пакета санкций против России.
"Делать одно и то же снова и снова, ожидая другого результата, — это полнейшая глупость, но ты и так тупая, так что продолжай в том же духе", — высказался комментатор.
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"Когда вы в 21-й раз безуспешно что-то делаете, большинство людей поймут, что это не работает. Но не ЕС", — отметил другой пользователь.
"Это просто показуха. От этих "санкций" нет никакого эффекта. Те, которые хоть как-то повлияли, уже отменены. Эта пустоголовая просто хочет дать интервью и создать видимость того, что она все еще нужна на своей должности. Самый тупой "дипломат" в истории ЕС", — подчеркнул третий.
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"Ты меня просто поражаешь, мне казалось, что ты только до 20 умеешь считать", — злорадствует следующий.
"Позаботьтесь о европейцах, вместо того чтобы изливать свою ненависть на русских. Вы позорите Европу", — возмутился очередной комментатор.
"Ты еще не догнала свою сестру-близнеца. Она уже разработала 666-й пакет", — заключили пользователи.
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Ранее Каллас сообщила, что ЕС не смог согласовать очередной пакет санкций против России.
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из России. Сейчас он составляет 44,1 доллара за баррель.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские экономические меры неэффективны.
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