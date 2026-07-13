В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские экономические меры неэффективны.