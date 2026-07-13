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"Остаются вопросы". Каллас сделала тревожное заявление о России - РИА Новости, 13.07.2026
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10:27 13.07.2026 (обновлено: 12:37 13.07.2026)
"Остаются вопросы". Каллас сделала тревожное заявление о России

Каллас заявила, что ЕС не смог согласовать 21-й пакет санкций против России

© AP Photo / Marius BurgelmanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас беседует с журналистами перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. 13 июля 2026 года
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас беседует с журналистами перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. 13 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас беседует с журналистами перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. 13 июля 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
  • В рамках 21-го пакета антироссийских санкций предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из России, заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, чьи слова передает Reuters.
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"Что касается 21-го пакета, то здесь еще остаются некоторые открытые вопросы", — пожаловалась она журналистам.
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из России. Сейчас он составляет 44,1 доллара за баррель.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские экономические меры неэффективны.
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