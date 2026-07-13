Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
- В рамках 21-го пакета антироссийских санкций предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из России, заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, чьи слова передает Reuters.
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"Что касается 21-го пакета, то здесь еще остаются некоторые открытые вопросы", — пожаловалась она журналистам.
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из России. Сейчас он составляет 44,1 доллара за баррель.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские экономические меры неэффективны.