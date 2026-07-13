Международная федерация настольного тенниса возвращает россиян с флагом

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Международная федерация настольного тенниса (ITTF) начнет допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном с 28 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации настольного тенниса России (ФНТР).