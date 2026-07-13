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Международная федерация настольного тенниса возвращает россиян с флагом - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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11:22 13.07.2026 (обновлено: 11:37 13.07.2026)
Международная федерация настольного тенниса возвращает россиян с флагом

ITTF начнет допуск россиян к турнирам с флагом и гимном с 28 июля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНастольный теннис
Настольный теннис - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ITTF начнет допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном с 28 июля.
  • Решение ITTF основано на решении МОК по Олимпийскому комитету России.
  • Исполком МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов и временно восстановил статус ОКР.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Международная федерация настольного тенниса (ITTF) начнет допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном с 28 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации настольного тенниса России (ФНТР).
"Мы получили официальное письмо от ITTF в котором говорится, что учитывая решение МОК по нашему олимпийскому комитету, исполнительный совет ITTF рассмотрел вопрос участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF. Допускать начнут с 28 июля. Сейчас мы еще будем уточнять детали и нюансы, но основное решение уже есть", - сообщили в пресс-службе ФНТР.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).
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