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В Истре под завалами после атаки БПЛА ищут женщину - РИА Новости, 13.07.2026
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09:46 13.07.2026 (обновлено: 09:47 13.07.2026)
В Истре под завалами после атаки БПЛА ищут женщину

В Истре под завалами после атаки БПЛА ищут пожилую женщину

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА в поселке Пионерский Истринского округа разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли.
  • Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами, еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь.
  • В Солнечногорске и Можайском районе также зафиксирован ущерб гражданским объектам от атак БПЛА.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находится под завалами, идут после атаки БПЛА в подмосковном округе Истра, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В поселке Пионерский муниципального округа Истра в результате преступных действий ВФУ разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами, еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь. В Солнечногорске вследствие попадания БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе", - сказала Петренко.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в понедельник, что три человека погибли, еще трое ранены из-за атаки БПЛА в поселке Пионерский в Истре, также из-за попадания БПЛА начался пожар в пяти частных домах. Кроме того, два человека пострадали в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в Солнечногорске, в деревне Бабкино повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, никто не пострадал.
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