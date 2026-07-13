В Истре под завалами после атаки БПЛА ищут женщину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА в поселке Пионерский Истринского округа разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли.
- Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами, еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь.
- В Солнечногорске и Можайском районе также зафиксирован ущерб гражданским объектам от атак БПЛА.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находится под завалами, идут после атаки БПЛА в подмосковном округе Истра, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В поселке Пионерский муниципального округа Истра в результате преступных действий ВФУ разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами, еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь. В Солнечногорске вследствие попадания БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе", - сказала Петренко.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в понедельник, что три человека погибли, еще трое ранены из-за атаки БПЛА в поселке Пионерский в Истре, также из-за попадания БПЛА начался пожар в пяти частных домах. Кроме того, два человека пострадали в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в Солнечногорске, в деревне Бабкино повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, никто не пострадал.
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