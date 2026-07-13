В Истре под завалами после атаки БПЛА ищут женщину

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в понедельник, что три человека погибли, еще трое ранены из-за атаки БПЛА в поселке Пионерский в Истре, также из-за попадания БПЛА начался пожар в пяти частных домах. Кроме того, два человека пострадали в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в Солнечногорске, в деревне Бабкино повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, никто не пострадал.