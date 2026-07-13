Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА в подмосковной Истре погибли три человека, пятеро получили ранения.
- Еще два человека пострадали при попадании беспилотника в многоэтажку в Солнечногорске
- ПВО за ночь сбила в Подмосковье 81 беспилотник.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Три человека погибли в подмосковной Истре, еще пятеро пострадали из-за атаки БПЛА в Московской области, сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор Андрей Воробьев.
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"В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения... Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщил Воробьев.
Из-за попадания БПЛА загорелись пять частных домов.
Кроме того, в подмосковном Солнечногорске БПЛА попал в многоэтажный дом, пострадали два человека. Повреждены стена и остекление здания.
В деревне Бабкино повреждены два частных дома, а в Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, никто не пострадал.
Всего, по словам Воробьева, ПВО за ночь сбила в Подмосковье 81 беспилотник.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
Российское вооружение при этом способно преодолевать системы ПВО и ПРО противника и может уничтожить любые цели как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18