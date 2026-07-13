В Истре при падении БПЛА погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки БПЛА в подмосковной Истре погибли три человека, пятеро получили ранения.

Еще два человека пострадали при попадании беспилотника в многоэтажку в Солнечногорске

ПВО за ночь сбила в Подмосковье 81 беспилотник.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Три человека погибли в подмосковной Истре, еще пятеро пострадали из-за атаки БПЛА в Московской области, сообщил в канале на платформе " Три человека погибли в подмосковной Истре, еще пятеро пострадали из-за атаки БПЛА в Московской области, сообщил в канале на платформе " Макс " губернатор Андрей Воробьев.

« "В поселке Пионерский Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения... Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщил Воробьев.

Из-за попадания БПЛА загорелись пять частных домов.

Кроме того, в подмосковном Солнечногорске БПЛА попал в многоэтажный дом, пострадали два человека. Повреждены стена и остекление здания.

В деревне Бабкино повреждены два частных дома, а в Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, никто не пострадал.

Всего, по словам Воробьева, ПВО за ночь сбила в Подмосковье 81 беспилотник.

В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.