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В Истре при падении БПЛА погибли три человека - РИА Новости, 13.07.2026
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07:01 13.07.2026 (обновлено: 09:13 13.07.2026)
В Истре при падении БПЛА погибли три человека

Воробьев сообщил о трех погибших при атаке БПЛА на Подмосковье

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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА в подмосковной Истре погибли три человека, пятеро получили ранения.
  • Еще два человека пострадали при попадании беспилотника в многоэтажку в Солнечногорске
  • ПВО за ночь сбила в Подмосковье 81 беспилотник.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Три человека погибли в подмосковной Истре, еще пятеро пострадали из-за атаки БПЛА в Московской области, сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор Андрей Воробьев.
«
"В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения... Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщил Воробьев.
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Из-за попадания БПЛА загорелись пять частных домов.
Кроме того, в подмосковном Солнечногорске БПЛА попал в многоэтажный дом, пострадали два человека. Повреждены стена и остекление здания.
В деревне Бабкино повреждены два частных дома, а в Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, никто не пострадал.
Всего, по словам Воробьева, ПВО за ночь сбила в Подмосковье 81 беспилотник.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
Российское вооружение при этом способно преодолевать системы ПВО и ПРО противника и может уничтожить любые цели как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеИстраАндрей ВоробьевПионерскийМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияВооруженные силы РФ
 
 
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