"Зенит" подписал разыгрывающего сборной Нигерии

Прошедший сезон американец начал в составе испанской "Валенсии", вместе с которой стал обладателем Суперкубка Испании, а также дебютировал в Евролиге, а позднее перешел в итальянский "Варезе", где провел 25 матчей в чемпионате Италии, набирая в среднем 16,5 очка, 5,1 передачи, 3,2 подбора и 1,1 перехвата за игру.