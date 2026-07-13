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"Зенит" подписал разыгрывающего сборной Нигерии - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Баскетбол
 
12:56 13.07.2026
"Зенит" подписал разыгрывающего сборной Нигерии

Баскетболист сборной Нигерии Ирэбу стал игроком петербургского "Зенита"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Айк Ирэбу, разыгрывающий защитник сборной Нигерии, подписал контракт с петербургским баскетбольным клубом «Зенит».
  • Соглашение с игроком рассчитано на один год.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Разыгрывающий защитник сборной Нигерии Айк Ирэбу подписал контракт с петербургским баскетбольным клубом "Зенит", сообщается в Telegram-канале команды.
Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один год.
Прошедший сезон американец начал в составе испанской "Валенсии", вместе с которой стал обладателем Суперкубка Испании, а также дебютировал в Евролиге, а позднее перешел в итальянский "Варезе", где провел 25 матчей в чемпионате Италии, набирая в среднем 16,5 очка, 5,1 передачи, 3,2 подбора и 1,1 перехвата за игру.
В составе сборной Нигерии защитник стал серебряным призером Афробаскета-2017 (вошел в символическую сборную турнира) и принял участие в чемпионате мира 2019 года.
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