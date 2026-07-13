Армия Ирана нанесла удары по американским объектам в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия Ирана нанесла удары по американским системам военной связи, складам топлива, ЗРК Patriot, диспетчерской вышке, складу боеприпасов в Кувейте.
- Удары стали ответом на неоднократные атаки США.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Армия Ирана нанесла удары по американским системам военной связи, складам топлива, ЗРК Patriot, диспетчерской вышке, складу боеприпасов в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.
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"В ответ на неоднократные атаки США иранская армия с помощью дронов-камикадзе нанесла удары по американским системам военной связи, складам топлива, системе ПВО Patriot, диспетчерской вышке, складу боеприпасов в Кувейте", — говорится в публикации.
ВМС Ирана, в свою очередь, с помощью крылатых ракет нанесли ответный удар по "враждебному" судну США.
Стороны возобновили обмен ударами 8 июля. Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив силы КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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