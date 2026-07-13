Армия Ирана нанесла удары по американским объектам в Кувейте

"В ответ на неоднократные атаки США иранская армия с помощью дронов-камикадзе нанесла удары по американским системам военной связи, складам топлива, системе ПВО Patriot, диспетчерской вышке, складу боеприпасов в Кувейте", — говорится в публикации.

Стороны возобновили обмен ударами 8 июля. Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив силы КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.