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Иран не согласен на инспекции своих ядерных объектов - РИА Новости, 13.07.2026
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10:57 13.07.2026
Иран не согласен на инспекции своих ядерных объектов

Иран не согласен на инспекции своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ

© РИА НовостиОфициальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не согласен на инспекции своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Агентство рассчитывает в ближайшие недели получить доступ к иранским ядерным объектам.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Иран не согласен на инспекции своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил в интервью РИА Новости, что Агентство рассчитывает в ближайшие недели получить доступ к иранским ядерным объектам.
"Нет", - сказал Багаи ходе брифинга, отвечая на вопрос, согласен ли Иран с допуском МАГАТЭ на ядерные объекты.
Прежде МИД Ирана заявлял, что доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США. При этом в Тегеране подчеркнули, что Иран продолжит обеспечивать доступ к ряду ядерных объектов, включая АЭС "Бушер".
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