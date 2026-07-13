Иран не согласен на инспекции своих ядерных объектов

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран не согласен на инспекции своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Агентство рассчитывает в ближайшие недели получить доступ к иранским ядерным объектам.

ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Иран не согласен на инспекции своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил в интервью РИА Новости, что Агентство рассчитывает в ближайшие недели получить доступ к иранским ядерным объектам.

"Нет", - сказал Багаи ходе брифинга, отвечая на вопрос, согласен ли Иран с допуском МАГАТЭ на ядерные объекты.