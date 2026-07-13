Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран не согласен на инспекции своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Агентство рассчитывает в ближайшие недели получить доступ к иранским ядерным объектам.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Иран не согласен на инспекции своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил в интервью РИА Новости, что Агентство рассчитывает в ближайшие недели получить доступ к иранским ядерным объектам.
"Нет", - сказал Багаи ходе брифинга, отвечая на вопрос, согласен ли Иран с допуском МАГАТЭ на ядерные объекты.
Прежде МИД Ирана заявлял, что доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США. При этом в Тегеране подчеркнули, что Иран продолжит обеспечивать доступ к ряду ядерных объектов, включая АЭС "Бушер".