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КСИР сообщил об ударах по американским базам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.07.2026
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09:01 13.07.2026 (обновлено: 10:01 13.07.2026)
КСИР сообщил об ударах по американским базам на Ближнем Востоке

Иран сообщил об ударе по американским военным объектам в Бахрейне

© REUTERS / IRGC/WANAЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / IRGC/WANA
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР сообщил об ударах по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.
  • Среди пораженных целей — авиабаза Принц Хасан в Иордании, Шейх-Иса в Бахрейне, а также Али ас-Салем и Ахмад-аль-Джабер в Кувейте.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.
"Была уничтожена инфраструктура... военных США в Бахрейне, РЛС дальнего обнаружения и морской радар в Омане", — говорится в публикации IRIB в соцсети X.
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Кроме того, КСИР поразил:
  • топливные хранилища и склады боеприпасов на базе Принц Хасан в Иордании;
  • ремонтные площадки для вертолетов, ангары для самолетов Р-8 и центр управления БПЛА на базе Шейх-Иса в Бахрейне;
  • резервуары с топливом и ЗРК Patriot на базе Али ас-Салем в Кувейте;
  • радиолокационная система FPS на базе Ахмад-аль-Джабер;
  • две установки HIMARS и склады ракет.
Тегеран и Вашингтон возобновили обмен ударами 8 июля. В этот день Дональд Трамп заявил, что перемирие больше не действует, поскольку силы КСИР, как утверждается, напали на танкеры в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье исламская республика объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в регион. В ответ американские войска начали атаковать объекты на иранской территории.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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