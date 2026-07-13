КСИР сообщил об ударах по американским базам на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР сообщил об ударах по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.
- Среди пораженных целей — авиабаза Принц Хасан в Иордании, Шейх-Иса в Бахрейне, а также Али ас-Салем и Ахмад-аль-Джабер в Кувейте.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.
"Была уничтожена инфраструктура... военных США в Бахрейне, РЛС дальнего обнаружения и морской радар в Омане", — говорится в публикации IRIB в соцсети X.
Кроме того, КСИР поразил:
- топливные хранилища и склады боеприпасов на базе Принц Хасан в Иордании;
- ремонтные площадки для вертолетов, ангары для самолетов Р-8 и центр управления БПЛА на базе Шейх-Иса в Бахрейне;
- резервуары с топливом и ЗРК Patriot на базе Али ас-Салем в Кувейте;
- радиолокационная система FPS на базе Ахмад-аль-Джабер;
- две установки HIMARS и склады ракет.
Тегеран и Вашингтон возобновили обмен ударами 8 июля. В этот день Дональд Трамп заявил, что перемирие больше не действует, поскольку силы КСИР, как утверждается, напали на танкеры в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье исламская республика объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в регион. В ответ американские войска начали атаковать объекты на иранской территории.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.