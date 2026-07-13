Никита Иосифов перешел в хихонский "Спортинг"

Иосифову 25 лет. Он начинал профессиональную карьеру в московском "Локомотиве", из которого в 2021 году перешел в "Вильярреал". За железнодорожников он сыграл шесть матчей и стал обладателем Кубка России. В "Вильярреале" он провел два матча за два сезона. За вторую команду он сыграл 43 матча, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Также полузащитник выступал за испанские клубы "Мирандес" и "Кастельон".