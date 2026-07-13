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В России упростят допуск к сдаче ГТО - РИА Новости, 13.07.2026
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03:49 13.07.2026 (обновлено: 09:32 13.07.2026)
В России упростят допуск к сдаче ГТО

В России с 1 сентября упростят допуск к сдаче ГТО

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиГТО
ГТО - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
ГТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября в России гражданам с I и II группами здоровья не нужно будет оформлять отдельное медицинское заключение для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдаче норм ГТО.
  • Достаточно будет результатов диспансеризации или профосмотра.
  • Новые правила меняют роль спортивного врача, который теперь работает вместе с тренером и корректирует режим тренировок, снижая риски ранней специализации и травматизма у юных спортсменов.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гражданам с I и II группами здоровья в России с 1 сентября больше не нужно будет оформлять отдельное медицинское заключение для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдаче норм ГТО, достаточно результатов диспансеризации или профосмотра, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).
России с 1 сентября вступит в силу приказ Минздрава, который вносит важные изменения в медицинское сопровождение спорта. Главное нововведение: гражданам с первой и второй группами здоровья больше не нужно оформлять отдельное медицинское заключение для массового спорта, студенческих соревнований и сдачи нормативов ГТО. Достаточно результатов диспансеризации или профосмотра", - сказал Свищев.
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По его словам, упрощение допуска не значит, что внимания здоровью будет меньше, наоборот, система станет гибче. Парламентарий также подчеркнул, что новые правила меняют роль спортивного врача, теперь он работает вместе с тренером, наблюдает, как организм ребенка реагирует на нагрузку, корректирует режим тренировок.
"Это особенно важно для юных спортсменов: мы снижаем риски ранней специализации и травматизма", - отметил он.
Кроме того, Свищев уточнил, что главный врач соревнований с 1 сентября сам сможет определить, какая медицинская бригада нужна на старте в зависимости от масштаба, числа участников и даже погоды.
"Данный приказ - это серьезный шаг вперед. Но важно, чтобы и регионы, и сами граждане знали о новых возможностях и не боялись ими пользоваться. Безопасность в спорте строится на правильной организации, а не на запретах", - заключил он.
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