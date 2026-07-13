В России упростят допуск к сдаче ГТО

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября в России гражданам с I и II группами здоровья не нужно будет оформлять отдельное медицинское заключение для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдаче норм ГТО.

Достаточно будет результатов диспансеризации или профосмотра.

Новые правила меняют роль спортивного врача, который теперь работает вместе с тренером и корректирует режим тренировок, снижая риски ранней специализации и травматизма у юных спортсменов.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гражданам с I и II группами здоровья в России с 1 сентября больше не нужно будет оформлять отдельное медицинское заключение для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдаче норм ГТО, достаточно результатов диспансеризации или профосмотра, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"В России с 1 сентября вступит в силу приказ Минздрава, который вносит важные изменения в медицинское сопровождение спорта. Главное нововведение: гражданам с первой и второй группами здоровья больше не нужно оформлять отдельное медицинское заключение для массового спорта, студенческих соревнований и сдачи нормативов ГТО. Достаточно результатов диспансеризации или профосмотра", - сказал Свищев

По его словам, упрощение допуска не значит, что внимания здоровью будет меньше, наоборот, система станет гибче. Парламентарий также подчеркнул, что новые правила меняют роль спортивного врача, теперь он работает вместе с тренером, наблюдает, как организм ребенка реагирует на нагрузку, корректирует режим тренировок.

"Это особенно важно для юных спортсменов: мы снижаем риски ранней специализации и травматизма", - отметил он.

Кроме того, Свищев уточнил, что главный врач соревнований с 1 сентября сам сможет определить, какая медицинская бригада нужна на старте в зависимости от масштаба, числа участников и даже погоды.