Сакс: для Грэма* не бывало конфликта, который он не хотел бы обострить

Краткий пересказ от РИА ИИ По мнению профессора Джеффри Сакса, сенатор Линдси Грэм* стремился обострить каждый конфликт.

Сакс считает, что смерть Грэма* не повлияет на внешнюю политику США по разжиганию конфликтов.

ВАШИНГТОН, 13 июля - РИА Новости. Для покойного сенатора из США Линдси Грэма* не существовало такого конфликта, который он не стремился бы еще больше обострить, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

В минувшее воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.

"Грэм* никогда не видел такого конфликта, который он не хотел бы обострить", - сказал Сакс агентству.

По словам профессора, Грэма* не был одинок в своей позиции среди политиков в Вашингтоне

"Я сомневаюсь, что его смерть повлияет на непоследовательность и разжигание конфликтов Соединенными Штатами", - добавил Сакс.