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Сакс: для Грэма* не бывало конфликта, который он не хотел бы обострить - РИА Новости, 13.07.2026
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21:34 13.07.2026
Сакс: для Грэма* не бывало конфликта, который он не хотел бы обострить

Сакс: для сенатора Грэма не бывало конфликта, который он не хотел бы обострить

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению профессора Джеффри Сакса, сенатор Линдси Грэм* стремился обострить каждый конфликт.
  • Сакс считает, что смерть Грэма* не повлияет на внешнюю политику США по разжиганию конфликтов.
ВАШИНГТОН, 13 июля - РИА Новости. Для покойного сенатора из США Линдси Грэма* не существовало такого конфликта, который он не стремился бы еще больше обострить, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
В минувшее воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
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"Грэм* никогда не видел такого конфликта, который он не хотел бы обострить", - сказал Сакс агентству.
По словам профессора, Грэма* не был одинок в своей позиции среди политиков в Вашингтоне.
"Я сомневаюсь, что его смерть повлияет на непоследовательность и разжигание конфликтов Соединенными Штатами", - добавил Сакс.
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* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
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