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Милонов призвал считать людей в 40 лет взрослыми - РИА Новости, 13.07.2026
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14:26 13.07.2026 (обновлено: 14:43 13.07.2026)
Милонов призвал считать людей в 40 лет взрослыми

Милонов: человека в 40 лет нужно считать взрослым, а не молодежью

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Виталий Милонов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что граждан в 40 лет следует считать взрослыми, а не относить к группе молодежи.
  • Сейчас в России молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Граждан в 40 лет следует считать взрослыми, а не относить к группе молодежи, поскольку к этому времени они уже имеют в том числе семейные обязательства, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости заявил, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности.
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"К 40 годам человек, как правило, обзаводится семьей, жильем, детьми. В таком статусе его точно можно назвать состоявшимся взрослым человеком: хоть мужчину, хоть женщину", - сказал Милонов агентству.
По мнению парламентария, странно, когда мужчину с седой головой и хроническим гастритом пытаются "назначить" молодежью. Он отметил, что это противоречит природе.
"У нас не границы молодости сдвинулись, а границы зрелости расширились. Давайте обсуждать лучше это", - заключил он.
Сейчас в России молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
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