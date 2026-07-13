Милонов призвал считать людей в 40 лет взрослыми

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что граждан в 40 лет следует считать взрослыми, а не относить к группе молодежи.

Сейчас в России молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Граждан в 40 лет следует считать взрослыми, а не относить к группе молодежи, поскольку к этому времени они уже имеют в том числе семейные обязательства, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее академик РАН , заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости заявил, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности.

"К 40 годам человек, как правило, обзаводится семьей, жильем, детьми. В таком статусе его точно можно назвать состоявшимся взрослым человеком: хоть мужчину, хоть женщину", - сказал Милонов агентству.

По мнению парламентария, странно, когда мужчину с седой головой и хроническим гастритом пытаются "назначить" молодежью. Он отметил, что это противоречит природе.

"У нас не границы молодости сдвинулись, а границы зрелости расширились. Давайте обсуждать лучше это", - заключил он.