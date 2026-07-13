МИД Испании раскритиковал слова экс-премьера о сборной Франции по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой написал в колонке издания Debate, что сборная Франции по футболу демонстрирует "очень высокий уровень, правда, без французов", и эти слова были расценены правительством Франции как расистские.
- Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал слова Рахоя, назвав расизм и ксенофобию "болезнями души".
- Альбарес потребовал от лидера оппозиционной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо публично осудить слова Рахоя, а от издания Debate — разместить опровержение и удалить статью.
МАДРИД, 13 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал слова бывшего премьера страны Мариано Рахоя о сборной Франции по футболу, назвав расизм и ксенофобию "болезнями души".
"Расизм и ксенофобия - это тяжелые болезни, болезни души, и у них всегда есть два симптома: глупость и ненависть. Именно эта смесь ведет к расизму. В Испании нет ни того, ни другого, и мы не позволим, и я как министр иностранных дел не позволю, чтобы кто-либо внес этот яд в нашу страну", - заявил Альбарес журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
Министр также потребовал, чтобы лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо публично осудил слова Рахоя, а издание, опубликовавшее его колонку, разместило опровержение и удалило статью.
Испания и Франция во вторник сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу.