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МИД Испании раскритиковал слова экс-премьера о сборной Франции по футболу - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
14:58 13.07.2026
МИД Испании раскритиковал слова экс-премьера о сборной Франции по футболу

МИД Испании назвал слова экс-премьера о сборной Франции по футболу расистскими

© AP Photo / Andre PennerПремьер-министр Испании Мариано Рахой
Премьер-министр Испании Мариано Рахой - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Andre Penner
Премьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой написал в колонке издания Debate, что сборная Франции по футболу демонстрирует "очень высокий уровень, правда, без французов", и эти слова были расценены правительством Франции как расистские.
  • Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал слова Рахоя, назвав расизм и ксенофобию "болезнями души".
  • Альбарес потребовал от лидера оппозиционной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо публично осудить слова Рахоя, а от издания Debate — разместить опровержение и удалить статью.
МАДРИД, 13 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал слова бывшего премьера страны Мариано Рахоя о сборной Франции по футболу, назвав расизм и ксенофобию "болезнями души".
Рахой перед матчем между Испанией и Францией написал в колонке издания Debate, что сборная Франции по футболу демонстрирует "очень высокий уровень, правда, без французов". Правительство Франции сочло его слова расистскими.
"Расизм и ксенофобия - это тяжелые болезни, болезни души, и у них всегда есть два симптома: глупость и ненависть. Именно эта смесь ведет к расизму. В Испании нет ни того, ни другого, и мы не позволим, и я как министр иностранных дел не позволю, чтобы кто-либо внес этот яд в нашу страну", - заявил Альбарес журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
Министр также потребовал, чтобы лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо публично осудил слова Рахоя, а издание, опубликовавшее его колонку, разместило опровержение и удалило статью.
Испания и Франция во вторник сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу.
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