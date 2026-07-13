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Эксперт рассказал об ущербе от судейских ошибок на ЧМ - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
09:47 13.07.2026 (обновлено: 09:48 13.07.2026)
Эксперт рассказал об ущербе от судейских ошибок на ЧМ

Эрен: судейские ошибки наносят ущерб репутации ЧМ

© REUTERS / KYLE ROSSЭпизод матча ЧМ-2026 Парагвай — Франция
Эпизод матча ЧМ-2026 Парагвай — Франция - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / KYLE ROSS
Эпизод матча ЧМ-2026 Парагвай — Франция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпионат мира по футболу 2026 года может войти в историю из-за резонансных судейских решений, которые бросают тень на репутацию турнира.
  • В четвертьфинале Англия — Норвегия гол англичан был засчитан, несмотря на протесты норвежской стороны о контакте мяча с тросом, удерживающим камеру над полем.
  • Разночтения в трактовке одинаковых игровых ситуаций стали главной причиной критики судейства на чемпионате мира, по мнению турецкого спортивного обозревателя Мустафы Эрена.
АНКАРА, 13 июл - РИА Новости. Чемпионат мира по футболу 2026 года может войти в историю не только благодаря ярким матчам, но и из-за серии резонансных судейских решений, которые уже бросили тень на репутацию турнира, заявил РИА Новости турецкий спортивный обозреватель Мустафа Эрен.
"Этот чемпионат мира запомнится не только футболом. Судейские ошибки стали одной из главных тем турнира и уже наносят ущерб его репутации", - заявил Эрен.
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По словам Эрена, поводом для дискуссий стали сразу несколько резонансных решений арбитров. Наибольший резонанс вызвал четвертьфинал Англия - Норвегия, где норвежская сторона заявила, что перед первым голом англичан мяч коснулся троса, удерживающего камеру над полем. Несмотря на протесты, гол был засчитан, поскольку ФИФА сообщила, что встроенный в мяч датчик не зафиксировал контакта с тросом. Решение вызвало ожесточенные споры среди бывших арбитров, тренеров и экспертов.
Эксперт также напомнил о матче Аргентина - Египет, после которого Египетская футбольная ассоциация подала жалобу в ФИФА. Египтяне оспаривали отмену своего гола после вмешательства VAR, отсутствие, по их мнению, очевидного пенальти в концовке встречи и эпизод, предшествовавший победному мячу Аргентины. Позднее глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отверг обвинения в предвзятости арбитров, заявив, что они действовали независимо.
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Еще одним громким эпизодом, по словам Эрена, стало удаление швейцарского форварда Бреля Эмболо в четвертьфинале против Аргентины. После просмотра VAR арбитр изменил первоначальную трактовку эпизода, применив обновленное правило о "неверной идентификации" нарушителя, что привело ко второй желтой карточке Эмболо. Это решение вызвало резкую критику со стороны сборной Швейцарии и новую волну дискуссий о границах вмешательства VAR.
По мнению Эрена, все эти эпизоды объединяет одна проблема - не отсутствие технологий, а их непоследовательное применение. Он считает, что именно разночтения в трактовке одинаковых игровых ситуаций стали главной причиной критики судейства на чемпионате мира и могут оставить заметный след в истории турнира.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных. Турнир стал крупнейшим в истории мировых первенств как по числу участников, так и по количеству матчей. Наряду с высоким уровнем футбола одной из наиболее обсуждаемых тем мундиаля стала работа арбитров и использование системы VAR.
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