ФСБ показала прицеп с FPV-дронами для атаки на российские аэродромы

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ФСБ показала прицеп с двойным дном со спрятанными в нем FPV-дронами, которые должны были использоваться для сорванной попытки спецслужбы Украины атаковать российские военные аэродромы.

Спецслужбы Украины с помощью беспилотников и аэростатов забросили в Брянскую область FPV-дроны, имевшие устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевые модули управления, произведенные в Британии, США, Канаде и Швеции. FPV-дроны везли на автомашинах с прицепами с двойным дном под прикрытием бытовой техники. Задержаны исполнители сорванных попыток атак, а также их пособники.