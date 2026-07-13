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ФСБ показала прицеп с FPV-дронами для атаки на российские аэродромы - РИА Новости, 13.07.2026
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09:56 13.07.2026
ФСБ показала прицеп с FPV-дронами для атаки на российские аэродромы

ФСБ показала прицеп со спрятанными в нем FPV-дронами для атаки на аэродромы

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ предотвратила попытку атаки украинских спецслужб на российские военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области с использованием FPV-дронов.
  • Украинские спецслужбы использовали автомобили с прицепами с двойным дном для перевозки FPV-дронов, оснащенных нейросетевыми модулями управления, произведенными в Британии, США, Канаде и Швеции.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ФСБ показала прицеп с двойным дном со спрятанными в нем FPV-дронами, которые должны были использоваться для сорванной попытки спецслужбы Украины атаковать российские военные аэродромы.
На кадрах оперативной видеосъемки показано, как агент Киева в гараже вскрывает пол в прицепе, чтобы достать дроны.
Предотвращена масштабная атака Киева с помощью FPV-дронов на российские аэродромы "Украинка" в Амурской области и "Шагол" в Челябинской области, сообщила ФСБ.
Спецслужбы Украины с помощью беспилотников и аэростатов забросили в Брянскую область FPV-дроны, имевшие устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевые модули управления, произведенные в Британии, США, Канаде и Швеции. FPV-дроны везли на автомашинах с прицепами с двойным дном под прикрытием бытовой техники. Задержаны исполнители сорванных попыток атак, а также их пособники.
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УкраинаКиевАмурская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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