Российские пятиборцы смогут выступить с флагом на чемпионате Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов.
- Первым турниром для российских пятиборцев после снятия ограничений станет чемпионат Европы, который пройдет с 3 по 9 августа в Стамбуле, атлеты смогут принять участие в соревнованиях с национальной символикой.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первым турниром для российских пятиборцев после снятия ограничений станет чемпионат Европы, сообщается на сайте Международного союза современного пятиборья (UIPM).
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. Спустя два дня министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что UIPM снял ограничения в отношении россиян.
Чемпионат Европы пройдет с 3 по 9 августа в Стамбуле, атлеты смогут принять участие в соревнованиях с национальной символикой. На предшествующих этому турнирах в июле и августе россияне выступят, как и прежде, в нейтральном статусе.