Рейтинг@Mail.ru
Российские пятиборцы смогут выступить с флагом на чемпионате Европы - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 13.07.2026 (обновлено: 18:24 13.07.2026)
Российские пятиборцы смогут выступить с флагом на чемпионате Европы

Российские пятиборцы смогут выступить с флагом в августе на чемпионате Европы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Российский флаг. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов.
  • Первым турниром для российских пятиборцев после снятия ограничений станет чемпионат Европы, который пройдет с 3 по 9 августа в Стамбуле, атлеты смогут принять участие в соревнованиях с национальной символикой.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первым турниром для российских пятиборцев после снятия ограничений станет чемпионат Европы, сообщается на сайте Международного союза современного пятиборья (UIPM).
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. Спустя два дня министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что UIPM снял ограничения в отношении россиян.
Чемпионат Европы пройдет с 3 по 9 августа в Стамбуле, атлеты смогут принять участие в соревнованиях с национальной символикой. На предшествующих этому турнирах в июле и августе россияне выступят, как и прежде, в нейтральном статусе.
Настольный теннис - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Международная федерация настольного тенниса возвращает россиян с флагом
Вчера, 11:22
 
СпортМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)UIPM
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФK Челябинск
    СКА-Хабаровск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Торпедо
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Текстильщик
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    14.07 22:00
    Франция
    Испания
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Норвегия
    Англия
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Швейцария
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала