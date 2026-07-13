Решение о приостановке дисквалификации Балогана принял один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали единолично вынес решение о приостановке автоматической дисквалификации Фоларина Балогана из сборной США за красную карточку на чемпионате мира.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) пыталась оспорить это решение, но жалоба была отклонена.

Сборная США уступила команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала и покинула турнир.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ единолично вынес вердикт о приостановке автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана за красную карточку на чемпионате мира, сообщает Глава дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ единолично вынес вердикт о приостановке автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана за красную карточку на чемпионате мира, сообщает The Times

По информации источника, Аль-Камали принял это решение без участия других 17 членов дисциплинарного органа ФИФА

Ранее лучший бомбардир сборной США на чемпионате мира Балоган получил красную карточку в матче 1/16 финала против команды Боснии и Герцеговины, он должен был пропустить встречу с бельгийцами. Однако дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки нападающего с испытательным сроком на один год, и Балоган принял участие в игре 1/8 финала. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) пыталась оспорить решение дисциплинарного комитета ФИФА, но жалоба была отклонена и признана "неприемлемой" на том основании, что организация не является стороной разбирательства. ФИФА, в свою очередь, оштрафовала Балогана на 40 тысяч долларов.

По итогу сборная США в Сиэтле уступила команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала и покинула турнир. После встречи RBFA призвала пересмотреть регламенты ФИФА на фоне отмены приостановки удаления Балогана. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что решение ФИФА о приостановке дисквалификации Балогана перешло "все границы дозволенного".