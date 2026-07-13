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Решение о приостановке дисквалификации Балогана принял один человек - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
09:23 13.07.2026 (обновлено: 09:28 13.07.2026)
Решение о приостановке дисквалификации Балогана принял один человек

Глава дисциплинарного комитета ФИФА единолично отсрочил дисквалификацию Балогана

© Фото : KEYSTONE/Steffen SchmidtЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : KEYSTONE/Steffen Schmidt
Логотип ФИФА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали единолично вынес решение о приостановке автоматической дисквалификации Фоларина Балогана из сборной США за красную карточку на чемпионате мира.
  • Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) пыталась оспорить это решение, но жалоба была отклонена.
  • Сборная США уступила команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала и покинула турнир.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ единолично вынес вердикт о приостановке автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана за красную карточку на чемпионате мира, сообщает The Times.
По информации источника, Аль-Камали принял это решение без участия других 17 членов дисциплинарного органа ФИФА.
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Ранее лучший бомбардир сборной США на чемпионате мира Балоган получил красную карточку в матче 1/16 финала против команды Боснии и Герцеговины, он должен был пропустить встречу с бельгийцами. Однако дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки нападающего с испытательным сроком на один год, и Балоган принял участие в игре 1/8 финала. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".
Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) пыталась оспорить решение дисциплинарного комитета ФИФА, но жалоба была отклонена и признана "неприемлемой" на том основании, что организация не является стороной разбирательства. ФИФА, в свою очередь, оштрафовала Балогана на 40 тысяч долларов.
По итогу сборная США в Сиэтле уступила команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала и покинула турнир. После встречи RBFA призвала пересмотреть регламенты ФИФА на фоне отмены приостановки удаления Балогана. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что решение ФИФА о приостановке дисквалификации Балогана перешло "все границы дозволенного".
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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