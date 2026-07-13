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FIDE изменила формат Кубка мира по шахматам - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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20:31 13.07.2026
FIDE изменила формат Кубка мира по шахматам

Международная шахматная федерация изменила формат проведения Кубка мира

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИгра в шахматы
Игра в шахматы - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная шахматная федерация (FIDE) изменила формат проведения мужского и женского Кубков мира.
  • Начиная с 2027 года Кубок мира будет разделен на два этапа: первый пройдет по швейцарской системе, после чего определятся участники плей-офф.
  • Количество участников турнира 2027 года увеличится по сравнению с 2025-м, также будет увеличен призовой фонд соревнований.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) изменила формат проведения мужского и женского Кубков мира, сообщается на сайте организации.
С 2005 года Кубок мира проводился по олимпийской системе, в последнем розыгрыше мужского турнира принимали участие 206 шахматистов, а сам турнир длился 27 дней.
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Начиная с 2027 года Кубок мира будет разделен на два этапа. Первый будет проходить по швейцарской системе в формате "45 минут + 30 секунд", там шахматисты будут разделены на четыре пула, а шахматистки - на два.
Эта стадия будет длиться пять дней, после чего определятся участники плей-офф: у мужчин в 1/8 финала пройдут по четыре шахматиста из каждого из четырех пулов, у женщин - по восемь игроков из двух пулов.
Количество участников турнира 2027 года по сравнению с 2025-м у мужчин вырастет с 206 до 224, у женщин - с 103 до 128. Также будет увеличен призовой фонд соревнований: мужчины разыграют 2,3 млн долларов (ранее - 2 млн), женщины - 1 млн (ранее - 0,676 млн).
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СпортМеждународная федерация шахмат (FIDE)
 
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