Краткий пересказ от РИА ИИ Международная шахматная федерация (FIDE) изменила формат проведения мужского и женского Кубков мира.

Начиная с 2027 года Кубок мира будет разделен на два этапа: первый пройдет по швейцарской системе, после чего определятся участники плей-офф.

Количество участников турнира 2027 года увеличится по сравнению с 2025-м, также будет увеличен призовой фонд соревнований.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) изменила формат проведения мужского и женского Кубков мира, сообщается на Международная шахматная федерация (FIDE) изменила формат проведения мужского и женского Кубков мира, сообщается на сайте организации.

С 2005 года Кубок мира проводился по олимпийской системе, в последнем розыгрыше мужского турнира принимали участие 206 шахматистов, а сам турнир длился 27 дней.

Начиная с 2027 года Кубок мира будет разделен на два этапа. Первый будет проходить по швейцарской системе в формате "45 минут + 30 секунд", там шахматисты будут разделены на четыре пула, а шахматистки - на два.

Эта стадия будет длиться пять дней, после чего определятся участники плей-офф: у мужчин в 1/8 финала пройдут по четыре шахматиста из каждого из четырех пулов, у женщин - по восемь игроков из двух пулов.