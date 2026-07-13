FIBA оставила в силе отстранение сборных России по баскетболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация баскетбола (FIBA) оставила в силе отстранение сборных России до сентября 2026 года.
- FIBA по рекомендации МОК сняла ограничения с российских и белорусских юниорских сборных по баскетболу 3x3, но оставила ограничения для всех остальных команд.
- Несмотря на победу в Лиге наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года, FIBA пока не приняла решение о допуске российских команд к участию в Кубке мира.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная федерация баскетбола (FIBA) оставила в силе отстранение сборных России до сентября 2026 года, на текущий момент к участию в соревнованиях допускаются только юношеские команды по баскетболу 3х3, сообщили РИА Новости в пресс-службе FIBA.
В апреле FIBA по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) сняла все ограничения с российских и белорусских юниорских сборных по баскетболу 3x3, но оставила ограничения для всех остальных команд. В июле женская и мужская сборные России стали победителями Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года. Россияне проводили первый турнир после отстранения в 2022 году. Победитель каждой из 18 конференций должен быть допущен до участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет, который пройдет в Китае в сентябре. При этом FIBA примет решение по данному вопросу позднее, несмотря на победу российских команд.
"В соответствии с рекомендацией МОК снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях Россия и Белоруссия получили исключительное разрешение на регистрацию команд до 21 года для участия в конференциях Лиги наций по баскетболу 3x3 в Китае и Малайзии. Центральный совет FIBA утвердил сохранение текущего статуса (отстранения - ред.) российских и белорусских команд для участия во всех остальных соревнованиях, включая юношеские чемпионаты Европы по баскетболу 2026 года, до следующего заседания исполкома, запланированного на сентябрь", - сообщили в пресс-службе FIBA.
Исполком МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).