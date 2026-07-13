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FIBA оставила в силе отстранение сборных России по баскетболу - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Баскетбол
 
14:12 13.07.2026
FIBA оставила в силе отстранение сборных России по баскетболу

FIBA оставила в силе отстранение сборных России по баскетболу до сентября

© FABRICE COFFRINIЛоготип FIBA
Логотип FIBA - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© FABRICE COFFRINI
Логотип FIBA. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация баскетбола (FIBA) оставила в силе отстранение сборных России до сентября 2026 года.
  • FIBA по рекомендации МОК сняла ограничения с российских и белорусских юниорских сборных по баскетболу 3x3, но оставила ограничения для всех остальных команд.
  • Несмотря на победу в Лиге наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года, FIBA пока не приняла решение о допуске российских команд к участию в Кубке мира.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная федерация баскетбола (FIBA) оставила в силе отстранение сборных России до сентября 2026 года, на текущий момент к участию в соревнованиях допускаются только юношеские команды по баскетболу 3х3, сообщили РИА Новости в пресс-службе FIBA.
В апреле FIBA по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) сняла все ограничения с российских и белорусских юниорских сборных по баскетболу 3x3, но оставила ограничения для всех остальных команд. В июле женская и мужская сборные России стали победителями Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года. Россияне проводили первый турнир после отстранения в 2022 году. Победитель каждой из 18 конференций должен быть допущен до участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет, который пройдет в Китае в сентябре. При этом FIBA примет решение по данному вопросу позднее, несмотря на победу российских команд.
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"В соответствии с рекомендацией МОК снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях Россия и Белоруссия получили исключительное разрешение на регистрацию команд до 21 года для участия в конференциях Лиги наций по баскетболу 3x3 в Китае и Малайзии. Центральный совет FIBA утвердил сохранение текущего статуса (отстранения - ред.) российских и белорусских команд для участия во всех остальных соревнованиях, включая юношеские чемпионаты Европы по баскетболу 2026 года, до следующего заседания исполкома, запланированного на сентябрь", - сообщили в пресс-службе FIBA.
Исполком МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).
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БаскетболFIBAРоссияСпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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