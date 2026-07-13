FIBA оставила в силе отстранение сборных России по баскетболу

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная федерация баскетбола (FIBA) оставила в силе отстранение сборных России до сентября 2026 года, на текущий момент к участию в соревнованиях допускаются только юношеские команды по баскетболу 3х3, сообщили РИА Новости в пресс-службе FIBA.

"В соответствии с рекомендацией МОК снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях Россия и Белоруссия получили исключительное разрешение на регистрацию команд до 21 года для участия в конференциях Лиги наций по баскетболу 3x3 в Китае и Малайзии. Центральный совет FIBA утвердил сохранение текущего статуса (отстранения - ред.) российских и белорусских команд для участия во всех остальных соревнованиях, включая юношеские чемпионаты Европы по баскетболу 2026 года, до следующего заседания исполкома, запланированного на сентябрь", - сообщили в пресс-службе FIBA.