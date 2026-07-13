СМИ: конфликт между фон дер Ляйен и Каллас переходит в открытую фазу

Краткий пересказ от РИА ИИ Война за сферы влияния между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас переходит в открытую фазу.

Ряд стран Евросоюза выступают за масштабный запрет на торговлю с израильскими поселенцами, и Кая Каллас, находясь под давлением министров иностранных дел стран блока, оказывает давление на Еврокомиссию.

Еврокомиссия выслала странам-членам ЕС рекомендации по мерам в отношении израильских поселенцев, предлагая не полный запрет, а несколько вариантов ограничений на торговлю.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Война за сферы влияния между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас переходит в открытую фазу на фоне обсуждения торговых санкций против израильских поселенцев, пишет издание Война за сферы влияния между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас переходит в открытую фазу на фоне обсуждения торговых санкций против израильских поселенцев, пишет издание Euractiv

"Война за сферы влияния между фон дер Ляйен и Каллас становится открытой. В Брюсселе начинается противостояние за власть по поводу "вариантов" ограничения или запрета торговли с незаконными израильскими поселениями", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, фон дер Ляйен и дипломатическая служба ЕС, возглавляемая Каллас, борются за то, кто должен контролировать внешнюю политику блока. Ряд стран, среди которых Франция, Испания, Бельгия, Швеция, Ирландия и Нидерланды, выступают за масштабный запрет на торговлю с израильскими поселенцами; Каллас, которая находится под давлением министров иностранных дел стран блока, в свою очередь оказывает давление на Еврокомиссию.

Euractiv указывает на то, что Еврокомиссия несмотря на то, что выслала странам-членам ЕС соответствующие рекомендации по мерам в отношении израильских поселенцев на прошлой неделе, "далеко не в восторге" от подобного шага - об этом, по мнению издания, свидетельствует в том числе и то, что в документе ЕК предлагается не полный запрет, а несколько вариантов ограничений на торговлю.