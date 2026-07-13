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СМИ: конфликт между фон дер Ляйен и Каллас переходит в открытую фазу - РИА Новости, 13.07.2026
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15:48 13.07.2026 (обновлено: 17:08 13.07.2026)
СМИ: конфликт между фон дер Ляйен и Каллас переходит в открытую фазу

Euractiv: в ЕС началась война за сферы влияния между фон дер Ляйен и Каллас

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertУрсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Война за сферы влияния между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас переходит в открытую фазу.
  • Ряд стран Евросоюза выступают за масштабный запрет на торговлю с израильскими поселенцами, и Кая Каллас, находясь под давлением министров иностранных дел стран блока, оказывает давление на Еврокомиссию.
  • Еврокомиссия выслала странам-членам ЕС рекомендации по мерам в отношении израильских поселенцев, предлагая не полный запрет, а несколько вариантов ограничений на торговлю.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Война за сферы влияния между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас переходит в открытую фазу на фоне обсуждения торговых санкций против израильских поселенцев, пишет издание Euractiv.
"Война за сферы влияния между фон дер Ляйен и Каллас становится открытой. В Брюсселе начинается противостояние за власть по поводу "вариантов" ограничения или запрета торговли с незаконными израильскими поселениями", - говорится в публикации.
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Как отмечает издание, фон дер Ляйен и дипломатическая служба ЕС, возглавляемая Каллас, борются за то, кто должен контролировать внешнюю политику блока. Ряд стран, среди которых Франция, Испания, Бельгия, Швеция, Ирландия и Нидерланды, выступают за масштабный запрет на торговлю с израильскими поселенцами; Каллас, которая находится под давлением министров иностранных дел стран блока, в свою очередь оказывает давление на Еврокомиссию.
Euractiv указывает на то, что Еврокомиссия несмотря на то, что выслала странам-членам ЕС соответствующие рекомендации по мерам в отношении израильских поселенцев на прошлой неделе, "далеко не в восторге" от подобного шага - об этом, по мнению издания, свидетельствует в том числе и то, что в документе ЕК предлагается не полный запрет, а несколько вариантов ограничений на торговлю.
Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.
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