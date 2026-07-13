Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разработка 21-го пакета санкций против России является признанием неэффективности предыдущих ограничений.
- Россия успешно адаптировалась к западным торговым барьерам.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Разработка очередного пакета санкций против России является признанием того, что введенные ранее ограничения не произвели никакого эффекта, пишет The European Conservative.
"Несмотря на уверенные заявления Каллас о том, что "каждая мера ослабляет способность Москвы вести войну", это заявление прозвучало на фоне растущего скептицизма в Европе. Критики указывают на то, что предыдущие 20 пакетов санкций не смогли парализовать российскую экономику или остановить боевые действия на Украине", — говорится в материале.
В статье отмечается, что Россия успешно адаптировалась к западным торговым барьерам.
"Тот факт, что Брюссель разрабатывает уже 21-й пакет, рассматривается критиками как признание того, что предыдущие многолетние усилия были крайне неэффективными", — говорится в публикации.
В понедельник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что страны объединения не смогли достичь соглашения по новому 21-му пакету антироссийских санкций.
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в рамках нового пакета ограничений предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из России. Сейчас он составляет 44,1 доллара за баррель.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские экономические меры неэффективны.