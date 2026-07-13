Краткий пересказ от РИА ИИ Разработка 21-го пакета санкций против России является признанием неэффективности предыдущих ограничений.

Россия успешно адаптировалась к западным торговым барьерам.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Разработка очередного пакета санкций против России является признанием того, что введенные ранее ограничения не произвели никакого эффекта, пишет Разработка очередного пакета санкций против России является признанием того, что введенные ранее ограничения не произвели никакого эффекта, пишет The European Conservative

"Несмотря на уверенные заявления Каллас о том, что "каждая мера ослабляет способность Москвы вести войну", это заявление прозвучало на фоне растущего скептицизма в Европе. Критики указывают на то, что предыдущие 20 пакетов санкций не смогли парализовать российскую экономику или остановить боевые действия на Украине", — говорится в материале.

В статье отмечается, что Россия успешно адаптировалась к западным торговым барьерам.

"Тот факт, что Брюссель разрабатывает уже 21-й пакет, рассматривается критиками как признание того, что предыдущие многолетние усилия были крайне неэффективными", — говорится в публикации.

В понедельник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что страны объединения не смогли достичь соглашения по новому 21-му пакету антироссийских санкций.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в рамках нового пакета ограничений предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из России. Сейчас он составляет 44,1 доллара за баррель.