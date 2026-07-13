ЕС не определился с форматом диалога с Россией, заявил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейский союз еще не определился с форматом диалога с Россией и не находится на этапе запуска таких переговоров.
- Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к диалогу с Европейским союзом.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Европейский союз не определился с форматом диалога с Россией, в ЕС не находятся и на этапе запуска таких переговоров, заявил европейский дипломатический источник.
В июне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к диалогу с Европейским союзом.
"Европейский союз открыт к диалогу с Россией. Что касается формата, то никакого конкретного решения принято не было. Мы еще не находимся на этапе запуска таких переговоров", - заявил газете "Известия" дипломатический источник в ЕС.
Собеседник издания при этом выразил уверенность в том, что ЕС неизбежно примет участие в процессе урегулирования на Украине.
Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил в интервью РИА Новости, что неспособность Евросоюза наладить диалог с Россией остается одной из ключевых политических проблем Европы.