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ЕС не определился с форматом диалога с Россией, заявил источник - РИА Новости, 13.07.2026
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06:49 13.07.2026
ЕС не определился с форматом диалога с Россией, заявил источник

"Известия": ЕС не определился с форматом диалога с Москвой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейский союз еще не определился с форматом диалога с Россией и не находится на этапе запуска таких переговоров.
  • Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к диалогу с Европейским союзом.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Европейский союз не определился с форматом диалога с Россией, в ЕС не находятся и на этапе запуска таких переговоров, заявил европейский дипломатический источник.
В июне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к диалогу с Европейским союзом.
"Европейский союз открыт к диалогу с Россией. Что касается формата, то никакого конкретного решения принято не было. Мы еще не находимся на этапе запуска таких переговоров", - заявил газете "Известия" дипломатический источник в ЕС.
Собеседник издания при этом выразил уверенность в том, что ЕС неизбежно примет участие в процессе урегулирования на Украине.
Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил в интервью РИА Новости, что неспособность Евросоюза наладить диалог с Россией остается одной из ключевых политических проблем Европы.
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