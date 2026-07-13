Источник: Эрдоган ведет переговоры с лидерами Запада по Украине

По словам собеседника агентства, Анкара продолжает дипломатические контакты с заинтересованными сторонами и выступает за скорейшее возвращение Москвы и Киева к прямому переговорному процессу.

Турция с начала украинского конфликта сохраняет контакты как с Россией, так и с Украиной, позиционируя себя в качестве посредника. В Стамбуле в 2022 году состоялись первые российско-украинские переговоры, а при посредничестве Анкары были реализованы черноморская зерновая инициатива и ряд обменов пленными. Турецкие власти неоднократно заявляли о готовности вновь предоставить площадку для переговоров.