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Источник: Эрдоган ведет переговоры с лидерами Запада по Украине - РИА Новости, 13.07.2026
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03:02 13.07.2026 (обновлено: 09:19 13.07.2026)
Источник: Эрдоган ведет переговоры с лидерами Запада по Украине

РИА Новости: Эрдоган обсуждает с Западом возобновление переговоров по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реджеп Тайип Эрдоган ведет переговоры с лидерами западных стран, чтобы возобновить переговорный процесс по Украине, сообщил источник в правительстве Турции.
  • Анкара продолжает дипломатические контакты с заинтересованными сторонами и выступает за скорейшее возвращение Москвы и Киева к прямому переговорному процессу.
АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с лидерами западных стран, стремясь добиться возобновления переговорного процесса по Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
"Президент Эрдоган ведет переговоры с западными лидерами, чтобы придать новый импульс переговорам по Украине. Восстановление переговорного процесса остается приоритетным вопросом для турецкого лидера", — сказал он.
По словам собеседника агентства, Анкара продолжает дипломатические контакты с заинтересованными сторонами и выступает за скорейшее возвращение Москвы и Киева к прямому переговорному процессу.
Турция с начала украинского конфликта сохраняет контакты как с Россией, так и с Украиной, позиционируя себя в качестве посредника. В Стамбуле в 2022 году состоялись первые российско-украинские переговоры, а при посредничестве Анкары были реализованы черноморская зерновая инициатива и ряд обменов пленными. Турецкие власти неоднократно заявляли о готовности вновь предоставить площадку для переговоров.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Эрдоган и Трамп в Анкаре обсудили взаимодействие по Украине, заявил Фидан
10 июля, 17:34
 
В миреУкраинаТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганСаммит НАТО
 
 
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