Активисты британской группы Republic развернули в тронном зале Букингемского дворца плакат с фотографией Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и Джеффри Эпштейном

Активисты британской группы Republic развернули в тронном зале Букингемского дворца плакат с фотографией Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и Джеффри Эпштейном

В Букингемском дворце развернули плакат с экс-принцем Эндрю и Эпштейном

Краткий пересказ от РИА ИИ Активисты британской антимонархической группы Republic развернули плакат с экс-принцем Эндрю и Джеффри Эпштейном в тронном зале Букингемского дворца.

На нем также есть надпись: "Что вы знали об этом?".

ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Активисты британской антимонархической группы Republic развернули в тронном зале Букингемского дворца плакат с фотографией экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора вместе с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Как видно по фотографиям, поступившим в распоряжение РИА Новости, активисты – один мужчина и одна женщина – пронесли более чем двухметровое полотно с фотографией внутрь дворца, прежде чем развернуть его в полный рост в тронном зале, который открыт для туристов.

На плакате под фотографией нанесена надпись: "Что вы знали об этом?". Как отмечается в пресс-релизе организации, такой вопрос неоднократно задавался королевской семье после того, как Эндрю был лишен своих титулов в прошлом году из-за связей с Эпштейном . На снимках видно, что активистов окружают десятки посетителей дворца. Некоторые игнорируют акцию, в то время как другие проявляют к ней интерес.

"Активисты Republic задали вопросы об Эндрю в самом сердце королевского двора, в символическом доме монархии. Этот вопрос никуда не денется. С трудом верится, что Карл III и (принц – ред.) Уильям еще много лет назад не были проинформированы о многочисленных обвинениях против Эндрю", - заявил глава Republic Грэм Смит.

Он потребовал от дворца полностью раскрыть информацию об Эндрю, чтобы правительство могло принять соответствующие меры.