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В Букингемском дворце развернули плакат с экс-принцем Эндрю и Эпштейном - РИА Новости, 13.07.2026
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18:32 13.07.2026
В Букингемском дворце развернули плакат с экс-принцем Эндрю и Эпштейном

Активисты развернули в Букингемском дворце плакат с Эндрю и Эпштейном

© Фото : Republic/XАктивисты британской группы Republic развернули в тронном зале Букингемского дворца плакат с фотографией Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и Джеффри Эпштейном
Активисты британской группы Republic развернули в тронном зале Букингемского дворца плакат с фотографией Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и Джеффри Эпштейном - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Republic/X
Активисты британской группы Republic развернули в тронном зале Букингемского дворца плакат с фотографией Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и Джеффри Эпштейном
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активисты британской антимонархической группы Republic развернули плакат с экс-принцем Эндрю и Джеффри Эпштейном в тронном зале Букингемского дворца.
  • На нем также есть надпись: "Что вы знали об этом?".
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Активисты британской антимонархической группы Republic развернули в тронном зале Букингемского дворца плакат с фотографией экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора вместе с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Как видно по фотографиям, поступившим в распоряжение РИА Новости, активисты – один мужчина и одна женщина – пронесли более чем двухметровое полотно с фотографией внутрь дворца, прежде чем развернуть его в полный рост в тронном зале, который открыт для туристов.
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На плакате под фотографией нанесена надпись: "Что вы знали об этом?". Как отмечается в пресс-релизе организации, такой вопрос неоднократно задавался королевской семье после того, как Эндрю был лишен своих титулов в прошлом году из-за связей с Эпштейном. На снимках видно, что активистов окружают десятки посетителей дворца. Некоторые игнорируют акцию, в то время как другие проявляют к ней интерес.
"Активисты Republic задали вопросы об Эндрю в самом сердце королевского двора, в символическом доме монархии. Этот вопрос никуда не денется. С трудом верится, что Карл III и (принц – ред.) Уильям еще много лет назад не были проинформированы о многочисленных обвинениях против Эндрю", - заявил глава Republic Грэм Смит.
Он потребовал от дворца полностью раскрыть информацию об Эндрю, чтобы правительство могло принять соответствующие меры.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
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