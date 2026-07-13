В Ленинградской области восстановили электроснабжение после непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ Энергетики «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в Ленинградской области после непогоды.

В работах по восстановлению электроснабжения было задействовано 120 бригад.

Специалисты продолжают круглосуточную работу по локальным заявкам жителей, касающимся работы сети 0,4 киловольт.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Ленинградской области после непогоды, сообщила компания "Россети Ленэнерго".

"Россети Ленэнерго" восстановили передачу электроэнергии по основной сети в Ленинградской области после прохождения мощного циклона... В работах было задействовано 120 бригад", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после штормового ветра, ливней и гроз в субботу энергетики в круглосуточном режиме устраняли последствия непогоды, убирая упавшие на провода линий электропередачи ветки и деревья, восстанавливая поврежденные участки ЛЭП и ремонтируя оборудование.

Это позволило ликвидировать все нарушения в работе основной сети 6-110 киловольт, которая обеспечивает электроэнергией преимущественно населенные пункты, добавили в компании "Россети Ленэнерго".

В настоящее время специалисты продолжат круглосуточную работу по локальным заявкам жителей, касающимся работы сети 0,4 киловольт.