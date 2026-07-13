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В Ленинградской области восстановили электроснабжение после непогоды - РИА Новости, 13.07.2026
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17:39 13.07.2026
В Ленинградской области восстановили электроснабжение после непогоды

Ленэнерго: в Ленинградской области восстановили электроснабжение после непогоды

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Ремонт линии электропередач. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергетики «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в Ленинградской области после непогоды.
  • В работах по восстановлению электроснабжения было задействовано 120 бригад.
  • Специалисты продолжают круглосуточную работу по локальным заявкам жителей, касающимся работы сети 0,4 киловольт.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Ленинградской области после непогоды, сообщила компания "Россети Ленэнерго".
"Россети Ленэнерго" восстановили передачу электроэнергии по основной сети в Ленинградской области после прохождения мощного циклона... В работах было задействовано 120 бригад", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что после штормового ветра, ливней и гроз в субботу энергетики в круглосуточном режиме устраняли последствия непогоды, убирая упавшие на провода линий электропередачи ветки и деревья, восстанавливая поврежденные участки ЛЭП и ремонтируя оборудование.
Это позволило ликвидировать все нарушения в работе основной сети 6-110 киловольт, которая обеспечивает электроэнергией преимущественно населенные пункты, добавили в компании "Россети Ленэнерго".
В настоящее время специалисты продолжат круглосуточную работу по локальным заявкам жителей, касающимся работы сети 0,4 киловольт.
Как предупреждают в компании "Россети Ленэнерго", при этом возможны кратковременные перерывы в подаче электроэнергии при переводе нагрузок с резервных на основные схемы питания.
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